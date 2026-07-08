Wie Weezer auf dem neuen Album „brutal“ wurden: „Weniger Reden, mehr Rocken“

Mitten auf Weezers „The Gold Album“, das am 21. August erscheint, gewährt Rivers Cuomo einen scheinbaren Einblick in seine Gedanken auf der Bühne. „Cranking out another Nineties jam“, spricht er in einem Spoken-Word-Vers auf dem Track „C.E.O.“ „Wish I could do something new/ But nobody wants to hear that/ They just want the classics/ You can’t blame ‚em, really/ There’s something special about your early shit.“ Die Gitarrenparts darunter erinnern ein wenig an „Undone (The Sweater Song)“ – was wie ein Teil des Witzes wirken könnte, wäre da nicht das Problem: Es ist überhaupt kein Witz.

Wie Cuomo erklärt: „Diese Frage ist schon früher aufgetaucht – wie ironisch meinst du das eigentlich in ‚Beverly Hills‘, oder wenn du singst: ‚What’s with these homies dissing my girl?‘ Ich glaube nicht, dass ich das ironisch meine. Wenn man damals in meinen Kopf hätte schauen können, wären das genau die Gedanken gewesen, die dort kreisten.“

„Here comes the C.E.O.“, lautet der Chorus des Songs – ursprünglich hieß es jedoch „I’m the C.E.O.“ In beiden Versionen singt Cuomo über sein Unbehagen dabei, im Grunde zum Geschäftsführer des kommerziellen Unternehmens Weezer Inc. geworden zu sein. „Ich habe mich darüber beklagt, dass ich mich in dieser Rolle wiederfinde, die sich mit dem Künstlersein eigentlich nicht verträgt“, sagt Cuomo. „Allen gefiel der Song, aber niemand mochte diese Zeile. Wir haben es am Ende nach außen verlagert – als hätte ich diesen Teil von mir ausgelagert, der die Party ruiniert.“ Zwischendurch schlug Drummer Patrick Wilson „I’m C-3PO“ als Alternative vor, was durchaus verlockend war: „Den mochte ich wirklich sehr“, fügt Cuomo hinzu.

Kooperation statt Kontrolle

„The Gold Album“, ko-produziert von Geese-Kollaborateur Kenny Blume (ehemals bekannt als Kenny Beats) und Klas Åhlund, handelt im Kern davon, dass Cuomo sein gewohntes Maß an Kontrolle loslässt – auf mehreren Ebenen – und dabei eines der besten Weezer-Alben dieses Jahrhunderts entstanden ist. Das Album steckt voller Songwriting-Beiträge der anderen Mitglieder – in einem Novum für die Band schrieb Wilson die erste Single, „Shine Again“ – und enthält ungewöhnlich viele bandinternen Co-Writes. „Ich glaube, wir befinden uns in einem neuen Geist der Offenheit und Zusammenarbeit“, sagt Wilson.

Cuomo begann, seinen Ansatz zu überdenken, während die Band an einem noch streng geheimen Film drehte. „Es war im Grunde ein Comedy-Improv-Projekt“, sagt er, „und ich hatte noch nie so viel Spaß wie damals mit diesen Jungs. Wir haben improvisiert und herumgealbert, und es war so verdammt komisch und so viel Spaß. Am Ende dieses Prozesses dachte ich: Wow, wenn das Plattenaufnehmen doch nur genauso viel Spaß machen könnte, sich so kollaborativ anfühlen könnte, als würden wir voneinander die Energie aufnehmen und im Moment gemeinsam Dinge erfinden. Und so wollte ich die Aufnahmen zu diesem Album mit dem Ziel angehen, genau diesen Spaß mit diesen Typen zu haben.“

Konkret überließ Cuomo Wilson das Steuer – dem einzigen anderen verbliebenen Gründungsmitglied (Gitarrist Brian Bell stieß gegen Ende der Aufnahmen zum Debütalbum dazu, Bassist Scott Shriner kam 2001 an Bord). „Ich hatte diesen überwältigenden Instinkt, dass ich wollte, dass Pat einmal ans Ruder kommt, was die Gesamtästhetik des Albums betrifft“, sagt Cuomo. „Ich komme aus einem eher rasterorientierten Hintergrund – ich bin mit Metallica-Platten aufgewachsen, auf denen alles supersauber und maschinell ist. Aber ich hatte einfach das Gefühl: Wenn wir die Art von Platte machen, die Patrick tatsächlich hören würde, könnte das der echte Sweet Spot für Weezer sein.“ Es war Wilsons Idee, wochenlang in einem Proberaum zu verbringen (eigentlich ein Wohnzimmer im Haus von Panic-at-the-Disco-Drummer Dan Pawlovich) und die Songs gemeinsam zu erarbeiten, anstatt von Cuomos Demos auszugehen. „Lasst uns einfach zusammen in einen Raum gehen, spielen und schauen, was passiert“, sagt Cuomo. „Weniger Reden, mehr Rocken.“

Weezers kollektive Seele

Brian Bell, der den herausragenden Track „The L.A. Sound“ mitgeschrieben hat – eine Chronik der frühen Tourneitage der Band –, ergänzt mit einem größeren Gedanken: „Alles, was wir je gemacht haben, war eine Gemeinschaftsleistung“, sagt er. „Ob wir dafür auf der Platte kreditiert werden, ist eine andere Sache. Aber Weezer klingt so, wie es klingt, wegen der Mitglieder von Weezer… Wir waren schon immer kollaborativ – das zieht sich durch unsere Geschichte. Nur jetzt sind wir zu dieser Einheit verschmolzen, die diese Zusammenarbeit feiert… Was dieses Album so großartig macht, ist, dass es nicht perfekt ist. Es ist nicht in Pro Tools ausgerichtet. Es ist organisch.“

Wilson setzte sich erfolgreich dafür ein, seine Schlagzeugparts ohne Click-Track aufzunehmen – ein 2026 nahezu unerhörter Ansatz. „So viel Musik heute ist einfach programmiert und so komprimiert, und ich interessiere mich sofort nicht mehr dafür, wenn ich es höre“, sagt er. „Man bekommt eine bestimmte Art von Straffheit, wenn man nicht mit einem Click-Track spielt. Nicht um mich mit [Drummer] Clyde Stubblefield zu vergleichen, der ein offensichtliches Genie ist – aber James-Brown-Aufnahmen sind straff auf eine Art, die quantisierte Musik nicht ist. Es atmet und bewegt sich, aber es ist einfach so zusammen.“ Er stellt sich vor, dass „The Gold Album“ klanglich genau zwischen den ersten beiden Alben der Band liegt: „Was am ‚Blue Album‘ so großartig ist: Da ist kein Gramm Fett drauf. ‚Pinkerton‘ ist so bombastisch und explosiv, das ‚Blue Album‘ so fokussiert. Ich glaube wirklich, dass dies die beste Mitte aus beiden ist.“

Shriner sagt, all diese Veränderungen seien willkommen gewesen – vor allem im Vergleich zu früheren Alben, bei denen sich der Prozess unpersönlicher angefühlt hatte. „Bei ein paar Platten vor dieser hier habe ich niemanden aus der Band gesehen“, sagt Shriner. „Der Produzent fährt irgendwo nach Orange County, um Pat aufzunehmen. Rivers hat seinen Scratch-Vocal und seine Gitarre schon eingespielt. Brian [Bell] hat seinen Slot, und ich kann um ein Uhr auftauchen und Bass von eins bis vier machen – bis zu dem Punkt, wo ich reinkam und die Musik noch nie gehört hatte. Das hier war so unglaublich anders.“ Der Verzicht auf den Click-Track bedeute, fügt er hinzu, „dass tatsächlich Leben in der Musik ist, das ich so lange nicht mehr gespürt habe… Ich glaube, Pat wollte das eigentlich schon immer, und vielleicht – aus meiner Außenperspektive von innen – hat Rivers wirklich die Wende vollzogen, in die Mitte zu kommen und zuzuhören. Wenn diese beiden harmonieren und zusammenarbeiten, blüht die Band einfach auf.“

Brutale Gitarrensounds

Cuomo wandte sich zunächst an den schwedischen Produzenten Åhlund, nachdem er dessen Arbeit mit Ghost bewundert hatte. Åhlund hatte gerade mit Blume eine Show-Me-the-Body-Platte fertiggestellt und schlug daher vor, erneut als Team zu produzieren – seine Aufmerksamkeit für Songcraft kombiniert mit dem, was Cuomo als Blumes „brutale, rohe Energie“ beschreibt. „Kenny brachte so einen Vibe von gebildetem Straßentyp mit“, sagt Shriner. „Er ist zwei Meter sieben groß, ein massiver, solider Typ, körperlich sehr einschüchternd – und ich schätze das einfach. Der Typ ist eine echte Kraft, er hat das Wissen, das das untermauert, und er ist ein riesiger Weezer-Fan. In seinen eigenen Worten wollte er die brutalste Weezer-Platte aller Zeiten machen.“

Blume trieb die Gitarrensounds in Richtung Desert-Rock-Sludge und verließ sich dabei auf eine Geheimwaffe: einen winzigen Gibson-Verstärker aus den 1940er-Jahren. „Der sieht aus wie etwas, das man Mitte des 20. Jahrhunderts aus einem Sears-Katalog bestellt hätte“, sagt Cuomo, der das Album mit noch mehr gelungenen Solos und Fills bestückte als sonst. „Aber wenn man ihn voll aufdreht, klingt er brutal. Es ist eigentlich ziemlich ähnlich wie unsere Gitarren klangen, bevor wir das ‚Blue Album‘ aufnahmen, bevor wir anfingen, mit Ric Ocasek zu arbeiten. Es fühlte sich an wie nach Hause kommen.“

Cuomo räumt ein, dass der aktuelle, verspätete Viralerfolg von „Go Away“ – seinem Duett mit Best-Coast-Frontfrau Bethany Cosentino aus dem Jahr 2014 – ihn dazu inspirierte, die zweite Single des Albums, „We Might As Well Be Strangers“, in eine Kollaboration mit Wednesdays Karly Hartzman zu verwandeln. Blume spielte Cuomo am ersten Tag im Studio Wednesdays Musik vor, weshalb Hartzman die naheliegende Wahl war. Shriner war so angetan von der Version des Songs ohne Duett, dass er den Gastgesang zunächst ablehnte – „jemand von außerhalb der Familie kommt rein und fängt an zu singen, und man denkt: Ich will im Rivers-Universum bleiben“ – änderte aber seine Meinung: „Es hat eine andere Lebensform angenommen. Ich finde es jetzt wunderschön.“

Songs mit Geschichte

Der Eröffnungstrack des Albums, „Say Yes“, mit seiner einprägsamen Zeile „I only get one weird life I get to live“, war ein weiterer Song, der sich unterwegs verwandelte. „Ursprünglich hieß er ‚School Sucks‘, und ich schrieb an meinen Sohn im Mittelschulalter“, sagt Cuomo. „Ich sagte ihm: ‚Ich verstehe das – Hausaufgaben sind scheiße, Lehrer sind scheiße, das alles ist wirklich scheiße. Mach dir keine Sorgen.‘ Aber niemand wollte mich ‚school sucks‘ singen hören.“ Der Song richtet sich im Kern noch immer an seinen Sohn: „Wir setzen Kinder so unter Druck und versuchen, sie mit Angst dazu zu bringen, diesen stumpfen Kram zu machen.“

Die Band startet ihre „Weezer: The Gathering“-Tour im September – im selben Monat wie der 30. Jahrestag von „Pinkerton“ – doch groß feiern wollen sie das weder auf der Bühne noch abseits davon. „Ich habe von keinen besonderen Plänen gehört“, sagt Cuomo, obwohl er betont, dass er nach Jahren wechselnder Meinungen nach wie vor ein Fan des Albums sei. „Ich weiß nicht, was du zuletzt gehört hast, aber ich finde es gut.“ Bell hingegen ist eher daran interessiert, das „Green Album“ von 2001 zu feiern, wenn dessen 30. Jubiläum ansteht.

Die Band trifft sich bereits für Produktions- und Bühnenbildgespräche zur Tour, von der sie erwarten, dass sie jede Nacht vier oder fünf Tracks von „The Gold Album“ enthalten wird. „Können Sie sich vorstellen, dass wir vier alle zusammenarbeiten und uns gut fühlen und aufgeregt sind, auf Tour zu gehen?“, fragt Shriner. „Glauben Sie, jede Band fühlt sich so? Dass alle gleichzeitig irgendwie begeistert sind, ist eine ziemlich große Sache. Das könnte die authentischste, positivste Vereinigung der vier von uns in meiner Geschichte mit der Gruppe sein.“

Chi ist entsperrt

Wilson stimmt zu: „Welche andere Band aus unserer Entstehungszeit erreicht gerade kreative Höchstleistungen wie wir? Es fühlt sich an, als wäre das Chi freigegeben worden.“

Cuomo drückt es schlichter aus: „Ich liebe es wirklich, Zeit mit diesen Typen zu verbringen und herumzublödeln. Wenn man jünger ist, nimmt man das einfach als selbstverständlich hin. Ich schätze sie wirklich sehr.“

Bell erschien zu seinem Interview mit einigen Gedanken, die er sich im Voraus zur Philosophie hinter dem Albumtitel aufgeschrieben hatte. „Gold steht nicht unbedingt für das, was man denken würde – einen Hit zu landen, Geld, vergoldet zu sein“, sagt er und liest aus seinen Notizen vor. „Es ist eher angelehnt an den Ausdruck ‚Stay gold‘, den Ponyboy in „The Outsiders“ sagt, was im Wesentlichen bedeutet, ein Gefühl des Staunens zu bewahren. Dieses Album handelt davon, als Band zu diesem Gefühl des Staunens zurückzufinden.“