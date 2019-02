„Wenn du einen Traum hast, kämpfe darum“ – Lady Gaga gewinnt ihren ersten Oscar

Große Freude im Queen-Camp über die Oscar-Nominierungen für „Bohemian Rhapsody“. Aber die Konkurrenz bei den Academy Awards ist gut aufgestellt.

Gleich in fünf Kategorien wurde das Freddie-Mercury-Biopic „Bohemian Rhapsody“ für den Oscar 2019 nominiert. „Bester Soundmix“, „Bester Soundschnitt“, „Bester Schnitt“, dazu in den großen Rubriken „Bester Hauptdarsteller“ und „Bester Film“: Rami Malek darf sich also über seine erste Oscar-Nominierung freuen. Ein großer Triumph für den 37-jährigen, an dessen Eignung für die Rolle Mercurys vor Drehstart viele gezweifelt hatten. Dementsprechend werden die fünf Nominierungen auch in den sozialen Medien von Queen und ihren Fans gefeiert. „How marvelous, darling!“, heißt es auf Facebook, ganz in der Sprache Mercurys. Und an Rami Malek gerichtet: „A huge congratulations to Rami Malek for his amazing performance!“…