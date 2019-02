Am Dienstag (22. Januar) verkündet die Academy, welche Filme für einen Goldjungen vorgeschlagen werden. Alle Infos gibt es hier.

Im Februar werden zum 91. Mal die Oscars in Los Angeles verliehen. Ein ganz besonderer Jahrgang - mit neuer Form der Moderation und möglicherweise ziemlich vielen Überraschungsgewinnern. Zunächst gibt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Dienstag (22. Januar) die Nominierungen bekannt. Um 14.20 Uhr deutscher Zeit geht es los. Oscars 2019: Nominierungen im Stream In den USA wird die Nominierung bei ABC und auf der offiziellen Webseite der Oscars im Livestream übertragen. In Deutschland kann man die Nominierung nicht live im Fernsehen verfolgen. Der offizielle Livestream ist aber auch hierzulande abrufbar, nicht jedoch der von ABC. Oscars…