Guns N’Roses: Klavier-Instrumental von „Sweet Child O‘ Mine“ in „Westworld“

Das wird Sie auch interessieren





„Westworld“ sollte für HBO der große Hit nach „Game of Thrones“ werden. Eine Sci-Fi-Dystopie-Serie mit philosophischer Grundlage, lose aufgebaut auf der Thriller-Vorlage von Michael Chrichton. Während die Schauwerte für sich sprechen, konnte die Handlung nie so ganz überzeugen.

Dafür aber der stimmige Soundtrack von Ramin Djawadi (schrieb auch den Score für „Game of Thrones“). Sozusagen als Leitmotiv fungierten zahlreiche Hits der Musikgeschichte in der Klavier-Instrumentalfassung – so etwa „Paint It Black“ von den Rolling Stones, „Heart Shaped Box“ von Nirvana und immer wieder Radiohead.

„Westworld“ (Film) auf Amazon.de kaufen

Der Trailer für die dritte Season offenbart, dass nun auch Guns N’Roses bei diesem raffinierten Soundtrack-Spiel dabei sind. Ein Teil des dreiminütigen Clips, der zeigt, dass die Handlung nun längst nicht mehr in dem „Vergnügungspark“ stattfindet und ein „Ende des Spiels“ verspricht, ist mit einer Piano-Version von „Sweet Child O‘ Mine“ unterlegt.

„Westworld“: Staffel 3 mit „Breaking Bad“-Star Aaron Paul

Die angedeuteten Szenen aus der neuen Staffel, die am 15. März auf HBO (in Deutschland auf Sky) startet deuten einen Showdown zwischen Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood) und Maeve Millay (Thandie Newton) an und künden von der Rückkehr des Man in Black (Ed Harris). Schön zu sehen ist auch, dass „Breaking Bad“-Star Aaron Paul anscheinend eine tragende Rolle in der nicht immer ganz logischen Handlung übernehmen wird