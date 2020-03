Das wird Sie auch interessieren





Ganz offensichtlich überzeugt Rami Malek nicht nur als Freddie Mercury in „Bohemian Rhapsody“. Auch verkörperte er über vier Staffeln hinweg den Protagonisten der Erfolgsserie „Mr. Robot“. Tagsüber sorgt Elliot Alderson für die Cyber-Sicherheit einiger großer Konzerne, nachts ist er als Hacker unterwegs und durchbricht zuvor geschaffene Barrieren. Als der Programmierer vom mysteriösen Mr. Robot rekrutiert wird, um E Corp – einen der wichtigsten Kunden seines Tagesjobs – zu hacken, muss sich Elliot entscheiden.

Wer „Mr. Robot“ noch nicht gesehen hat, sollte das schleunigst nachholen – immerhin bewertet IMDb die Serie mit stolzen 8,5/10 Punkten. Diejenigen, die an den vier Staffeln Gefallen gefunden haben, könnten auch folgende fünf Serien zusagen.

Black Mirror

Klar, als Tech-Drama bzw. -Thriller findet moderne Technologie einen prominenten Platz in der Story von „Mr. Robot“. Was der technologische Fortschritt mit der zukünftigen Menschheit anstellen könnte, zeigt Kreativkopf Charlie Brooker in „Black Mirror“. Für jeden Science-Fiction-Fan, jede*n Technologiekritiker*in ist die dystopische Anthologie-Serie längst zum Muss geworden – so verstörend und gnadenlos hält Brooker Zuschauer*innen eine Zukunft vor Augen, die an viel zu vielen Stellen längst begonnen hat, Realität zu werden.

Trailer

Legion

Manch einer stempelt Marvel gerne als Action-Manufaktur ab; als ein Universum, das zwar vor lauter Superkräften und -held*innen nur so strotzt, damit einen Millionen-Umsatz macht, aber weiter nichts zu bieten hat. „Legion“ beweist das Gegenteil. Die Serie behandelt die Geschichte von David Haller, bei dem Schizophrenie diagnostiziert wurde. Um sich verschiedenen Behandlungen zu unterziehen, tingelt er seit Jahren von Klink zu Klink. Im Clockworks-Krankenhaus trifft er auf die geheimnisvolle Sydney „Syd“ Barrett, die ihn auf den Gedanken bringt, dass die Stimmen in seinem Kopf vielleicht gar kein Symptom seiner Krankheit sind. Alternative Idee: Seine innere Zerrissenheit ist eine Nebenwirkung seiner übernatürlichen Fähigkeiten.

