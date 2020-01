Das wird Sie auch interessieren





Nach der gleichnamigen Videospiel-Reihe folgte am vergangenen 20. Dezember die von Netflix produzierte Serie; beides basierend auf der Hexer-Saga des polnischen Autors Andrzej Sapkowski. Im Mittelpunkt von „The Witcher“ steht der Hexer und mutierte Monsterjäger Geralt von Riva, der zwar Jagd auf gefährliche Wesen macht und damit die Menschheit schützt, gleichzeitig von ihr verachtet wird. Es fällt ihm schwer, seinen Platz zu finden – und trotzdem ist er bald die letzte Hoffnung.

Welche Serien alternativ Geschichten von blutigen Kämpfen, fantastischen Welten und scheinbar unlösbaren Missionen in fremden Landen erzählen, erfahren Sie in dieser Übersicht.

Serien wie „The Witcher“: Game Of Thrones

Keine Liste über Fantasy-Serien, ohne die preisgekrönte Saga von David Benioff und D. B. Weiss zu nennen. „Game Of Thrones“ basiert auf den Romanen von George R. R. Martin. Erzählt wird die Geschichte von sieben Häusern, die sich in den blutigen Kampf um die Herrschaft über die sieben Königreiche, um den eisernen Thron begeben. Die Serie setzt am Ende eines langen Sommers an. Lord Eddard „Ned“ Stark, Familienvater und langjähriger Freund des Königs Robert Baratheon, macht sich auf den Weg in den Süden, um als neue Hand an der Seite des Königs zu regieren. Willkommen in der korrupten Welt Westeros‘.

Gleichzeitig, auf einem anderen Kontinent, in Essos: Die vor Jahren verbannte Daenerys Targaryen emanzipiert sich langsam von ihren Unterdrückern. Doch sie hat noch einen weiten Weg zu bestreiten – während die weißen Wanderer schon lange vor Westeros‘ Tür stehen.

Trailer

Game of Thrones – Staffel 1 bis 8 jetzt bei Amazon.de bestellen

Vikings

Der Wikinger Ragnar Lothbrok will hoch hinaus. Er sehnt sich nach Fortschritt. Anstatt weiterhin gen Osten zu segeln, um dort erbarmungslos Dörfer und Siedlungen zu plündern, will sich Ragnar an neuen Sternen orientieren und an fremden Ufern von Bord gehen. Mit seinem Vorhaben widersetzt sich Ragnar Jarl Haraldson, dem Anführer der Siedlung, der auch im Rahmen der diesjährigen Sommerraubzüge altbekannte Lande plündern will. Mit der Hilfe des Schiffsbauers Floki, seinem Bruder und seiner Frau Lagertha gelingt es dem jungen Wikinger trotzdem, einige Verbündete um sich zu scharen. Heimlich macht sich die Gruppe auf gen Westen. In England gehen sie an Land und nehmen sich von den „Westländern“, was sie wollen.

Trailer

Vikings- Staffel 1 bis 5.1 jetzt bei Amazon.de bestellen

The Shannara Chronicles

Während der atomaren „Großen Kriege“ fand eins großflächig Verwendung: Massenvernichtungswaffen. Deshalb sind weite Teile der Welt heute unbewohnbar. Viele Menschen erwartete damals nicht der Tod, sondern ein ganz anderes Schicksal: Sie veränderten ihre Gestalt. Früher ein Mensch, heute ein Troll, Gnom oder Zwerg. Eine weitere Folge des vernichtenden Kriegs: Ein Großteil des technologischen Fortschritts der Menschheit ging verloren – heute leben die verschiedenen Rassen unter primitiven Bedingungen.

Es könnte aber noch schlimmer sein; wird es vielleicht auch bald sein. Nämlich dann, wenn der magische Baum Ellcrys stirbt. In ihm sind nämlich alle bösen Dämonen der Welt gefangen. Nun entkommen ihm mehr und mehr böse Geister, der Ellcrys liegt im Sterben – während seine elfischen, auserwählten Beschützer bereits ihre Leben ließen. Es bleibt nur eine Hoffnung: Amberle begibt sich mit ihren Gefährten auf die Suche nach dem Blutfeuer, der Ellcrys vor dem endgültigen Tod bewahren könnte.

Trailer

The Shannara Chronicles – Staffel 1 jetzt bei Amazon.de bestellen

Merlin

Merlin hätte sich bestimmt einen passenderen Ort zum Leben aussuchen können. In Camelot zählt Magie nämlich als Schwerverbrechen und wird mit dem Tod bestraft. Er findet Unterschlupf bei Gaius, dem Hofarzt. Der versäumt keine Gelegenheit, seinen neuen Schützling vor diversen Gefahren zu bewahren. Doch Merlin ist bald nicht mehr zu helfen. Mehr als einmal trifft er auf den Thronfolger Arthur – und landet am Pranger, weil es zu diversen Streits kommt. Aber dann rettet Merlin Arthurs Leben, woraufhin König Uther Pendragon den jungen Zauberlehrling zum persönlichen Diener des Thronfolgers erhebt. Was als Belohnung gedacht ist, erscheint Merlin und Arthur zunächst als Strafe. Doch bald entwickelt sich eine starke Freundschaft, die das ungleiche Paar durch viele Abenteuer bringt.

Trailer

Merlin – Staffel 5 jetzt bei Amazon.de bestellen

Carnival Row

In „Carnival Row“ flüchten immer mehr fantastische Wesen in die Städte der Menschen – ihrer vom Krieg zerstörten Heimat mussten sie den Rücken kehren. Die Einheimischen bringen den Einwanderern nicht gerade Verständnis entgegen, stattdessen reagieren sie mit Abwehr und Misstrauen. Kein Wunder also, dass es vermehrt zu Angriffen auf die Fremden kommt. Die Polizei scheint gar nicht den Anspruch zu haben, jene Verbrechen wirklich aufzuklären. Als der Polizist Rycroft Philostrate beginnt, im Rahmen eines weiteren Mords – Tatort: Carnival Row – tiefer nachzuforschen, entdeckt er einen gefährlichen Zusammenhang zwischen den Verbrechen.

Trailer

Weitere Highlights