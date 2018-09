Aaron Paul bei dritter Staffel „Westworld“ dabei

Auf der Comic Con wurde einiges über die neue „Walking Dead“-Staffel verraten – und der Ausstieg Andrew Lincolns final bestätigt.

Dass Rick-Grimes-Darsteller Andrew Lincoln die Zombie-Serie „The Walking Dead“ noch in dieser Staffel verlassen wird, ist spätestens seit der aktuellen Comic Con in San Diego klar. >>> Trailer-Analyse: Sieht man Rick als Zombie, Daryl als seinen Mörder und Michonne als Maggies Mörderin? Wie der Hauptcharakter aussteigen wird, hingegen nicht. Dazu hat sich nun Robert Kirkman, der Zeichner der „The Walking Dead“-Comics sowie Drehbuchautor einzelner Serienfolgen, geäußert. Der Filmemacher bestätigte in einem Video-Interview mit IMDb, dass Rick Grimes aus jeden Fall aussteigt. Dadurch, dass in der neunten Staffel ein Zeitsprung geschieht, sind die Möglichkeiten dafür recht offen. Kirkman versprach den Fans,…