Adam Sandlers Eheratschlag an Taylor Swift und Travis Kelce: „Küsst euch, wann immer ihr könnt“

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Adam Sandler hatte einen simplen Rat für Taylor Swift und Travis Kelce, als er die Trauung des Paares leitete: „Küsst euch jeden Tag, wann immer ihr die Chance habt.“

Kansas-City-Chiefs-Coach Andy Reid verriet dem Sender CNN, dass der Comedian diese schlichte, aber „bewegende“ Botschaft übermittelt habe. Reid lobte Sandler außerdem dafür, bei der Zeremonie, die am Freitag im Madison Square Garden stattfand, einen „phänomenalen Job“ gemacht zu haben.

Sandler, der seit 2003 mit seiner Frau Jackie verheiratet ist, habe „ein bisschen Humor, aber auch Feingefühl für den Moment“ mitgebracht, so Reid. In einem weiteren Interview bezeichnete er Sandlers Ansprache als „zum Schreien komisch“.

Tausend Gäste feierten mit

Reid gehörte zu den rund 1.000 Gästen, die Swifts und Kelces rauschende Hochzeit über das Juli-4.-Feiertags-Wochenende miterlebten. Darunter waren Kelces NFL-Kumpels sowie Swifts langjährige Freundinnen Selena Gomez, Lena Dunham, Zoë Kravitz, Karlie Kloss, Gigi Hadid, Ed Sheeran und die Haim-Schwestern; Country-Stars wie Brad Paisley und Miranda Lambert; und bekannte Hollywood-Gesichter wie Bradley Cooper, Mariska Hargitay, Dakota Johnson, Steven Spielberg und Nikki Glaser. Auch Musiklegenden Paul McCartney und Stevie Nicks waren zugegen – beide sollen Berichten zufolge beim Empfang aufgetreten sein.

Die Nachricht, dass Sandler die Trauung leitete, sorgte im Netz für einiges Staunen. Dabei hatte er seine Freundschaft mit Kelce bereits angedeutet: Der NFL-Star hatte einen Cameo-Auftritt in „Happy Gilmore 2“. „Travis ist so ein sanfter, netter Typ – und wahnsinnig witzig“, sagte Sandler gegenüber „Entertainment Tonight“. „Er ist wie die Jungs, mit denen ich aufgewachsen bin. Wenn ich mit Travis zusammen war, erinnerte mich das an meine Kumpels aus der Highschool – einfach lachen und sagen, was man denkt.“