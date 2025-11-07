Grammy-Nominierungen 2026: Etliche Überraschungen (nicht nur wegen Cure)

Kendrick Lamar, Bad Bunny und Lady Gaga führen das Feld der Nominierten für die 68. jährlichen Grammy Awards an, die am Freitag, dem 7. November, bekannt gegeben wurden. Fans alter Alternative-Helden dürfen sich über Nominierungen für The Cure freuen – „Beste Alternative Performance“ und „Bestes Alternative Album“. Außerdem nominiert: Fab Morvan von Milli Vanilli, für die Einsprechung eines Hörbuchs über das Duo.

Nachdem Lamar Anfang des Jahres für „Not Like Us” den Preis für den Song und die Aufnahme des Jahres gewonnen hatte, führte er mit neun Nominierungen die Liste der Nominierten für 2026 an, darunter auch für das Album des Jahres für GNX . Er wird auch wieder um den Preis für den Song und die Aufnahme des Jahres konkurrieren, diesmal für seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit SZA, „Luther”.

Die führenden Nominierten

Lady Gaga lag mit sieben Nominierungen knapp hinter Lamar, während Bad Bunny sechs Nominierungen erhielt. Gaga wurde in den drei großen Kategorien „Album“, Song und Record of the Year – für Mayhem und „Abracadabra”, während Bad Bunny seine zweite Nominierung für das Album des Jahres für DeBÍ TiRAR MáS FOToS , sowie seine erste Nominierung als Hauptkünstler für Song und Record of the Year für „DtMF” erhielt (zuvor war er in der letzteren Kategorie für „I Like It” mit Cardi B und J Balvin nominiert worden).

Sogar Justin Bieber ist für einen Grammy nominiert

Sabrina Carpenter und Leon Thomas erhielten ebenfalls jeweils sechs Nominierungen und werden beide auch in der Kategorie „Album des Jahres“ für Man’s Best Friend bzw. Mutt antreten. Weitere Nominierte in dieser Kategorie sind Justin Biebers Swag , Clipse’s Let God Sort Em Out und Tyler, the Creator’s Chromakopia .

In der Kategorie „Aufnahme des Jahres“ werden „Luther“, „Abracadabra“ und „DtMF“ gegen Carpenters „Manchild“, Doechii’s „Anxiety“, Billie Eilishs „Wildflower“, Chappell Roan’s „The Subway“ und Rosé und Bruno Mars’ „APT“. In der Kategorie „Song des Jahres“ konkurrieren „Abracadabra“, „Anxiety“, „APT“, „Luther“, „Manchild“, „Wildflower“ und „Golden“, der Durchbruchshit von KPop Demon Hunters .

Die „Big Four“ und Favoriten

Die vier großen Kategorien werden abgerundet durch die Kategorie „Bester Newcomer“, in der Olivia Dean, Katseye, The Marias, Addison Rae, Sombr, Thomas, Alex Warren und Lola Young nominiert sind. (Von diesen Nominierten erhielten nur Katseye, Thomas und Young Nominierungen in anderen Grammy-Kategorien.)

Lamar wird sicherlich favorisiert sein, um an den jüngsten Grammy-Erfolg von „Not Like Us“ anzuknüpfen, und wenn er es schafft, das Album des Jahres zu gewinnen, wird GNX das erste Rap-Album sein, das seit Outkasts Speakerboxxx/The Love Below im Jahr 2003 den größten Preis des Abends gewinnt. Der Rapper befindet sich ebenfalls auf einer Beyoncé-ähnlichen Erfolgsserie mit wiederholten Nominierungen für das Album des Jahres, aber keinen Sieg : Dies ist seine sechste Nominierung für den großen Preis, nachdem er für jedes Soloalbum, das er seit Good Kid, M.A.A.D. City veröffentlicht hat, sowie für den Soundtrack-LP zu Black Panther nominiert wurde.

Konkurrenz auf Augenhöhe

Aber auch einige von Lamars Konkurrenten hätten den Preis für das Album des Jahres längst verdient. Lady Gaga wurde bereits vier Mal für den Preis nominiert, während Bieber zum dritten Mal nominiert ist. Gaga ist eine hochdekorierte Grammy-Gewinnerin mit 14 Auszeichnungen, aber sie hat in ihrer Karriere noch keinen großen Preis gewonnen. Ähnlich verhält es sich mit Bieber, obwohl er nur zwei Grammys gewonnen hat.

Für Clipse sind die fünf Nominierungen des Hip-Hop-Duos die ersten seit 22 Jahren, nachdem sie zuvor nur einmal im Jahr 2003 für ihren Song mit Justin Timberlake, „Like I Love You“, nominiert worden waren. Und für Tyler, the Creator ist es die erste Nominierung als Solokünstler für das Album des Jahres, nachdem er bereits zweimal den Preis für das beste Rap-Album gewonnen hat. Der Musiker erhielt auch seine erste Nominierung in einer Nicht-Rap-Kategorie und wurde für „Don’t Tap the Glass“ als bestes Alternative-Album nominiert.

Aufsteiger, Dauerbrenner und neue Kategorien

Dies könnte das Jahr sein, in dem Carpenter oder Bad Bunny ihren Platz als Grammy-Favoriten festigen, da beide Künstler in den letzten Jahren eine Handvoll Genre-Preise gewonnen haben. Unterdessen hat Eilish erneut bewiesen, dass sie für die Grammy-Wähler unwiderstehlich ist, da sie seit 2020 jedes Jahr in mindestens einer Kategorie nominiert wurde. Das Gleiche gilt für Bruno Mars, der seit 2016 nur einmal von seinen letzten 15 Nominierungen verloren hat.

Der Durchstarter des Jahres ist zweifellos Thomas, der vor zwei Jahren für seine Arbeit an SZA’s „Snooze” einen Grammy in der Kategorie „Bester R&B-Song” gewann. Die sechs Nominierungen, die er dieses Jahr erhielt, sind jedoch seine ersten als Solokünstler nach dem Erfolg seines zweiten Albums „Mutt”.

Wie immer gab es mehrere bedeutende Erstnominierte. Der Protestsänger Jesse Welles wurde in vier Folk- und Americana-Kategorien nominiert, während Rosé von Blackpink, der Country-Künstler Zach Top und der britische Rocker Yungblud jeweils drei Nominierungen erhielten. Der gefeierte Sänger/Songwriter/Produzent Dijon erhielt ebenfalls seine ersten beiden Grammy-Nominierungen, interessanterweise jedoch nicht für sein hochgelobtes Album Baby. Stattdessen wurde er als Produzent des Jahres (nicht-klassisch) nominiert und ist für seinen Beitrag zu Lamars „TV Off“ für den besten Rap-Song nominiert.

Genre-Überraschungen und Reglements

Weitere Überraschungen in den verschiedenen Genres sind fünf Nominierungen für die Hardcore-Lieblinge aus Baltimore, Turnstile, für ihr aktuelles Album „ Never Enough “, sowie vier Nominierungen für Hayley Williams von Paramore für ihr aktuelles Album „ Ego Death At A Bachelorette Party “. Country-Star Tyler Childers hat erneut die Chance, seinen ersten Grammy zu gewinnen, denn er erhielt vier Nominierungen für sein aktuelles Album „ Snipe Hunter “.

Bei den Grammys im nächsten Jahr werden auch einige neue Kategorien eingeführt, darunter „Bestes Albumcover“. (Nominiert sind unter anderem Tylers „Chromakopia“, Djos „The Crux“, Bad Bunnys „DeBÍ TiRAR MáS FOToS“, Perfume Genius‘ „Glory“ und Wet Legs „Moisturizer“. ) Auch in der Kategorie „Country“ wird es einige Änderungen geben: Die Grammys teilen das „Beste Country-Album“ in „Bestes zeitgenössisches Country-Album“ und „Bestes traditionelles Country-Album“ auf. In der letzteren Kategorie kommt es zu einem der interessantesten Duelle des Jahres 2026: Willie Nelson gegen seinen eigenen Sohn Lukas Nelson.

Die 68. Grammy Awards werden am 1. Februar 2026 ausgestrahlt.

Album des Jahres

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Justin Bieber – Swag

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Clipse – Let God Sort Em Out

Lady Gaga – Mayhem

Kendrick Lamar – GNX

Leon Thomas – Mutt

Tyler, the Creator – Chromakopia

Aufnahme des Jahres

Bad Bunny – „DtMF”

Sabrina Carpenter – „Manchild”

Doechii – „Anxiety”

Billie Eilish – „Wildflower”

Lady Gaga – „Abracadabra”

Kendrick Lamar mit SZA – „Luther”

Chappell Roan – „The Subway”

Rosé und Bruno Mars – „APT.”

Song des Jahres

Lady Gaga – „Abracadabra”

Doechii – „Anxiety”

Rosé und Bruno Mars – „APT.”

„DtMF” – Bad Bunny

Huntr/x (Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami) – „Golden” (aus KPop Demon Hunters )

) Kendrick Lamar mit SZA – „Luther”

Sabrina Carpenter – „Manchild”

Billie Eilish – „Wildflower”

Bester neuer Künstler

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Songwriter des Jahres, Nicht-Klassik

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Produzent des Jahres, Nicht-Klassik

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Beste Pop-Solo-Darbietung

Justin Bieber – „Daisies”

Sabrina Carpenter – „Manchild”

Lady Gaga – „Disease”

Chappell Roan – „The Subway”

Lola Young – „Messy”

Bestes Pop-Vocal-Album

Justin Bieber – „Swag”

Sabrina Carpenter – „Man’s Best Friend”

Miley Cyrus – „Something Beautiful”

Lady Gaga – „Mayhem”

Teddy Swims – „I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)”

Beste Pop-Duo-/Gruppen-Performance

Cynthia Erivo & Ariana Grande – „Defying Gravity”

Huntr/x (Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami) – „Golden”

KATSEYE – „Gabriela”

Rosé und Bruno Mars – „APT.”

SZA mit Kendrick Lamar – „30 for 30”

Beste Dance-Pop-Aufnahme

Selena Gomez & benny blanco – „Bluest Flame”

Lady Gaga – „Abracadabra”

Zara Larsson – „Midnight Sun”

Tate McRae – „Just Keep Watching”

PinkPantheress – „Illegal”

Bestes traditionelles Pop-Vocal-Album

Laila Biali – „Wintersongs“

Jennifer Hudson – „The Gift Of Love“

Elton John & Brandi Carlile – „Who Believes In Angels?“

Lady Gaga – „Harlequin“

Laufey – „A Matter Of Time“

Barbra Streisand – „The Secret Of Life: Partners, Volume 2“

Bestes Dance-/Elektro-Album

FKA twigs – „Eusexua“

Fred again.. – „Ten Days“

PinkPantheress – „Fancy That“

Rüfüs Du Sol – „Inhale / Exhale“

Skrillex – „Fuck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3“

Beste Dance-/Elektro-Aufnahme

Disclosure & Anderson .Paak – „No Cap”

Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax – „Victory Lap”

Kaytranada – „Space Invader”

Skrillex – „Voltage”

Tame Impala – „End of Summer”

Bestes Rock-Album

Deftones – Private Music

Haim – I Quit

Linkin Park – From Zero

Turnstile – Never Enough

Yungblud – Idols

Bester Rocksong

Nine Inch Nails – „As Alive As You Need Me To Be”

Sleep Token – „Caramel

Hayley Williams – „Glum”

Turnstile – „Never Enough”

Yungblud – „Zombie”

Beste Metal-Darbietung

Dream Theater – „Night Terror”

Ghost – „Lachryma”

Sleep Token – „Emergence”

Spiritbox – „Soft Spine”

Turnstile – „Birds”

Beste Rock-Darbietung

Amyl and The Sniffers – „U Should Not Be Doing That”

Linkin Park – „The Emptiness Machine”

Turnstile – „Never Enough”

Hayley Williams – „Mirtazapine”

Beste Alternative-Musik-Performance

Bon Iver – „Everything Is Peaceful Love“

The Cure – „Alone“

Turnstile – „Seein’ Stars“

Wet Leg – „Mangetout“

Hayley Williams – „Parachute“

Bestes Alternative-Album

Bon Iver – SABLE, fABLE

The Cure – Songs Of A Lost World

Tyler, The Creator – Don’t Tap the Glass

Wet Leg – „Moisturizer“

Hayley Williams – „Ego Death At A Bachelorette Party“

Bestes R&B-Album

Givēon – „Beloved“

Coco Jones – „Why Not More?“

Ledisi – „The Crown“

Teyana Taylor – „Escape Room“

Leon Thomas – „Mutt“

Bester R&B-Song

Kehlani – „Folded“

Summer Walker – „Heart Of A Woman“

Chris Brown Featuring Bryson Tiller – „It Depends”

Durand Bernarr – „Overqualified”

Leon Thomas – „Yes It Is”

Beste R&B-Darbietung

Justin Bieber – „Yukon”

Chris Brown Featuring Bryson Tiller – „It Depends”

Kehlani – „Folded”

Leon Thomas – „Mutt” (Live From NPR’s Tiny Desk)

Summer Walker – „Heart Of A Woman”

Beste traditionelle R&B-Darbietung

Durand Bernarr – „Here We Are”

Lalah Hathaway – „Uptown”

Ledisi – „Love You Too”

SZA – „Crybaby”

Leon Thomas – „Vibes Don’t Lie”

Bestes progressives R&B-Album

Durand Bernarr – „Bloom“

Bilal – „Adjust Brightness“

Destin Conrad – „Love on Digital“

Flo – „Access All Areas“

Terrace Martin & Kenyon Dixon – „Come As You Are“

Bestes Spoken-Word-Poetry-Album

Queen Sheba – „A Hurricane in Heels: healed people don’t act like that“ (teilweise live aufgenommen in der City Winery und an anderen Orten)

Marc Marcel – Black Shaman

Omari Hardwick & Anthony Hamilton – Pages

Saul Williams, Carlos Niño & Friends – Saul Williams meets Carlos Niño & Friends At Treepeople

Mad Skillz – Words For Days Vol. 1

Bestes Rap-Album

Clipse – Let God Sort Em Out

GloRilla – Glorious

JID – God Does Like Ugly

Kendrick Lamar – GNX

Tyler, The Creator – Chromakopia

Bester Rap-Song

Doechii – „Anxiety”

Clipse featuring John Legend und Voices of Fire – „The Birds Don’t Sing”

Tyler, The Creator featuring GloRilla, Sexyy Red und Lil Wayne – „Sticky”

GloRilla – „TGIF”

Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay – „TV Off”

Beste melodische Rap-Darbietung

Fridayy featuring Meek Mill – „Proud Of Me”

JID featuring Ty Dolla $ign & 6Lack – „Wholeheartedly”

Kendrick Lamar mit SZA – „Luther”

Terrace Martin und Kenyon Dixon featuring Rapsody – „WeMaj”

PartyNextDoor und Drake – „Somebody Loves Me“

Beste Rap-Performance

Cardi B – „Outside“

Clipse mit Kendrick Lamar und Pharrell Williams – „Chains & Whips“

Doechii – „Anxiety“

Kendrick Lamar mit Lefty Gunplay – „TV Off“

Tyler, The Creator mit Teezo Touchdown – „Darling, I“

Bestes Música Urbana-Album

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

J Balvin – Mixteip

Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado

Nicki Nicole – Naiki

Trueno – Eub Deluxe

Yandel – Sinfónico (En Vivo)

Bestes Música Mexicana-Album (einschließlich Tejano)

Fuerza Regida, Grupo Frontera – Mala M í a

Grupo Frontera – Y Lo Que Viene

Paola Jara – Sin Rodeos

Carín León – Palabra De To’s (Seca)

Bobby Pulido and Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)

Bestes Latin-Pop-Album

Rauw Alejandro – Cosa Nuestra

Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)

(Deluxe) Karol G – Tropicoqueta

Natalia Lafourcade – Cancionera

Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué?

Bestes Latin-Rock- oder Alternative-Album

Aterciopelados – Genes Rebeldes

Astropical – Astropical

Ca7riel und Paco Amoroso – Papota

Los Wizzards – Algorhythm

Fito Paez – Novela

Bestes Tropical-Latin-Album

Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta – Fotografías

Gloria Estefan – Raíces

Grupo Niche – Clásicos 1.0

Alain Pérez – Bingo

Gilberto Santa Rosa – Debut y Segunda Tanda, Vol. 2

Bestes traditionelles Country-Album

Charley Crockett – Dollar A Day

Lukas Nelson – American Romance

Willie Nelson – Oh What A Beautiful World

Margo Price – Hard Headed Woman

Zach Top – Ain’t In It For My Health

Bestes zeitgenössisches Country-Album

Kelsea Ballerini – Patterns

Tyler Childers – Snipe Hunter

Eric Church – Evangeline Vs. The Machine

Jelly Roll – Beautifully Broken

Miranda Lambert – Postcards From Texas

Beste Country-Solo-Darbietung

Tyler Childers – „Nose On The Grindstone”

Shaboozey – „Good News”

Chris Stapleton – „Bad As I Used To Be”

Zach Top – „I Never Lie”

Lainey Wilson – „Somewhere Over Laredo”

Beste Country-Duo-/Gruppen-Darbietung

Miranda Lambert und Chris Stapleton – „A Song To Sing”

Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson – „Trailblazer”

Margo Price und Tyler Childers – „Love Me Like You Used To Do”

Shaboozey und Jelly Roll – „Amen”

George Strait und Chris Stapleton – „Honky Tonk Hall Of Fame”

Beste Country-Song

Tyler Childers – „Bitin’ List”

Shaboozey – „Good News”

Zach Top – „I Never Lie”

Lainey Wilson – „Somewhere Over Laredo”

Miranda Lambert und Chris Stapleton – „A Song To Sing”

Beste amerikanische Roots-Performance

Jon Batiste featuring Randy Newman – „Lonely Avenue”

I’m With Her – „Ancient Light”

Jason Isbell – „Crimson And Clay”

Alison Krauss und Union Station – „Richmond On The James”

Mavis Staples – „Beautiful Strangers”

Beste Americana-Darbietung

Sierra Hull – „Boom”

Maggie Rose & Grace Potter – „Poison In My Well”

Mavis Staples – „Godspeed”

Molly Tuttle – „That’s Gonna Leave A Mark”

Jesse Welles – „Horses”

Bester American-Roots-Song

I’m With Her – „Ancient Light”

Jon Batiste – „Big Money”

Jason Isbell – „Foxes In The Snow”

Jesse Welles – „Middle”

Sierra Hull – „Spitfire”

Bestes Americana-Album

Jon Batiste – Big Money

Larkin Poe – Bloom

Willie Nelson – Last Leaf On The Tree

Molly Tuttle – „So Long Little Miss Sunshine“

Jesse Welles – „Middle“

Bestes Bluegrass-Album

Michael Cleveland & Jason Carter – „Carter & Cleveland“

Sierra Hull – „A Tip Toe High Wire“

Alison Krauss & Union Station – „Arcadia“

The Steeldrivers – „Outrun“

Billy Strings – „Highway Prayers“

Bestes traditionelles Blues-Album

Buddy Guy – „Ain’t Done With The Blues“

Taj Mahal & Keb’ Mo’ – „Room On The Porch“

Maria Muldaur – „One Hour Mama: The Blues Of Victoria Spivey“

Charlie Musselwhite – „Look Out Highway“

Kenny Wayne Shepherd und Bobby Rush – „Young Fashioned Ways“

Bestes zeitgenössisches Blues-Album

Joe Bonamassa – Breakthrough

Samantha Fish – Paper Doll

Eric Gales – A Tribute To LJK

Robert Randolph – Preacher Kids

Southern Avenue – Family

Bestes Folk-Album

Rhiannon Giddens und Justin Robinson – What Did The Blackbird Say To The Crow

Patty Griffin – Crown Of Roses

I’m With Her – Wild And Clear And Blue

Jason Isbell – Foxes In The Snow

Jesse Welles – Under The Powerlines (24. April – 24. September)

Beste Gospel-Darbietung/Song

Kirk Franklin – „Do It Again”

Tasha Cobbs Leonard, John Legend – „Church”

Jonathan McReynolds & Jamal Roberts – „Still” (Live)

Pastor Mike Jr – „Amen”

Cece Winans featuring Shirley Caesar – „Come Jesus Come”

Beste afrikanische Musikdarbietung

Burna Boy – „Love”

Davido Featuring Omah Lay – „With You”

Eddy Kenzo & Mehran Matin – „Hope & Love”

Ayra Starr featuring Wizkid – „Gimme Dat”

Tyla – „Push 2 Start”

Beste globale Musikdarbietung

Bad Bunny – „EoO“

Ciro Hurtado – „Cantando en el Camino“

Angélique Kidjo – „Jerusalema“

Yeisy Rojas – „Inmigrante Y Que?“

Shakti – „Shrini’s Dream“ (Live)

Anoushka Shankar mit Alam Khan & Sarathy Korwar – „Daybreak“

Bestes globales Musikalbum

Siddhant Bhatia – Sounds Of Kumbha

Burna Boy – „No Sign of Weakness“

Youssou N’Dour – „Eclairer le monde – Light the World“

Shakti – „Mind Explosion“ (50th Anniversary Tour Live)

Anoushka Shankar mit Alam Khan & Sarathy Korwar – „Chapter III: We Return To Light“

Caetano Veloso und Maria Bethânia – „Caetano e Bethânia Ao Vivo“

Bestes Musical-Album

Buena Vista Social Club

Death Becomes Her

Gypsy

Just In Time

Maybe Happy Ending

Bestes Reggae-Album

Lila Iké – Treasure Self Love

Vybz Kartel – Heart & Soul

Keznamdi – Blxxd & Fyah

Mortimer – From Within

Jesse Royal – No Place Like Home

Bestes Comedy-Album

Bill Burr – Drop Dead Years

Sarah Silverman – PostMortem

Ali Wong – Single Lady

Jamie Foxx – What Had Happened Was…

Nate Bargatze –Your Friend, Nate Bargatze

Bestes Hörbuch, beste Erzählung und beste Storytelling-Aufnahme

Kathy Garver – Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story

Trevor Noah – Into The Uncut Grass

Ketanji Brown Jackson – Lovely One: A Memoir

Dalai Lama – Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama

Fab Morvan – You Know It’s True: The Real Story Of Milli Vanilli

Beste Kompilations-Soundtrack für visuelle Medien

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Verschiedene Künstler – F1® The Album

Verschiedene Künstler – KPop Demon Hunters

Verschiedene Künstler – Sinners

Verschiedene Künstler – Wicked

Bester Song für visuelle Medien

Nine Inch Nails – „As Alive As You Need Me To Be” (aus Tron: Ares )

) Huntr/x (Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami) – „Golden” (aus KPop Demon Hunters )

) Miles Caton – „I Lied to You“ (aus Sinners )

) Elton John und Brandi Carlile – „Never Too Late“ (aus Elton John: Never Too Late )

) Jayme Lawson – „Pale, Pale Moon“ (aus Sinners )

) Rod Wave – „Sinners“ (aus Sinners)

Beste Filmmusik für visuelle Medien (einschließlich Film und Fernsehen)

John Powell – Drachenzähmen leicht gemacht

Theodore Shapiro – Severance: Staffel 2

Ludwig Göransson – Sinners

John Powell & Stephen Schwartz – Wicked

Kris Bowers – The Wild Robot

Bestes Musikvideo

Sade – „Young Lion“

Sabrina Carpenter – „Manchild“

Clipse – „So Be It“

Doechii – „Anxiety“

OK Go – „Love“

Bester Musikfilm

Devo – „Devo“

Raye – „Live at the Royal Albert Hall“

Diane Warren – „Relentless“

John Williams – „Music by John Williams“

Pharrell Williams – „Piece by Piece“

Bestes Albumcover