Wie Robert Smith: Neil Young stoppt „Platin-Tickets“-Quatsch

Neil Young hat versprochen, bei seinen zukünftigen Tourneen auf hochpreisige „Platin“-Tickets zu verzichten, wie der Sänger am Samstag bekannt gab.

In einem Beitrag auf seiner NY Archives-Website schrieb Young, er sei von The Cure s Robert Smith inspiriert worden, der Ticketmaster s „dynamische Preisgestaltung“ und „Platinum“-Angebote häufig kritisiert. Und sie als „Betrug“ bezeichnet, der „nur von Gier getrieben“ ist . Smith versuchte, diese Praxis zu verhindern. Außerdem setzte er sich erfolgreich gegen überhöhte Servicegebühren beim Ticketkauf ein.

Für die bevorstehende „Love Earth“.Tour von Young wendet Ticketmaster die „Platinum“-Preisgestaltung an. Eine Methode, um Schwarzmarkthändler davon abzuhalten, Premium-Tickets aufzukaufen und sie auf dem Sekundärmarkt für mehr Geld zu verkaufen, zu ihrem (und nicht zum Vorteil der Künstler) Gewinn. Der Sänger schrieb jedoch am Samstag, dass „Platinum“-Tickets „eine schlechte Sache“ seien, die Ticketmaster bei seinen zukünftigen Tourneen nicht mehr anwenden wird.

„Das Geld ging an mich. Das fühlte sich nicht richtig an.“

„Mein Management und mein Agent haben immer versucht, mich auf Tour zu unterstützen. Und mir die bestmöglichen Angebote zu machen. Sie haben versucht, mich und die Fans vor Schwarzhändlern zu schützen, die die besten Tickets kaufen und sie mit hohen Aufschlägen für ihren eigenen Profit weiterverkaufen“, schrieb Young.

„Die hochpreisigen Platinum-Tickets von Ticketmaster wurden in den Gebieten eingeführt, in denen Schwarzhändler die meisten Tickets für den Weiterverkauf kauften. Das Geld ging an mich. Das fühlte sich nicht richtig an. Sehr bald werden Platin-Tickets für meine Shows nicht mehr erhältlich sein.“

Während Smith und The Cure das Scalping letztendlich bekämpften, indem sie ihre Tickets nicht übertragbar machten , scheint es nicht so, als würde Young den gleichen Weg einschlagen. Wie bei The Cure werden die Tickets von Young jedoch zum Nennwert über Ticketmaster weiterverkauft. Könnten aber auf den Sekundärseiten immer noch teurer sein.

„Ich habe beschlossen, die Leute das regeln zu lassen“, fügte Young hinzu. „Kaufen Sie aggressiv, wenn die Tickets herauskommen. Sonst kosten sie auf dem Sekundärmarkt viel mehr.“