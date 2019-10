Wie sexistisch ist das denn? Diese Festival-Videos sind zum Schämen

Foto: Getty Images for Anheuser-Busch, Christopher Polk. All rights reserved.

Nacktheit gehören zu Festivals dazu - meinen zumindest Verteidiger der so genannten „Tittenshow“

Bei Konzerten von Metal-Bands sind es für Nichteingeweihte vor allem die Eindrücke der manchmal (aber eigentlich eher selten) wild gewordenen Headbanger, die um die Welt gehen.

Doch es gibt eine Aktion, die vor allem bei Festival-Konzerten der Böhsen Onkelz unter dem Namen „Tittenshow“ bekannt ist – aber auch bei anderen Bands wie etwa Steel Panther praktiziert wird -, die tatsächlich sehr wild und unangenehm sexistisch ist. Im Netz kursieren jede Menge Videos, die solche pikanten Momente festgehalten haben.

„Tittenshow“ auf Festivals: Worum geht es?

Während die Band gerade nicht spielt, werden von einem Kameramann junge Frauen in Augenschein genommen. Sie sind dann für alle sichtbar auf der Großleinwand zu sehen. Der so gezeigten Auserwählten wird suggeriert, sich nun für alle anderen zu entblößen und das Shirt zu lüpfen, um den BH oder gar mehr zu zeigen.

Der „Spaß“, eine etwas anzüglichere Variante der Kiss-Cam bei Sportveranstaltungen, ist aber alles andere als harmlos, wenn man darüber nachdenkt, dass es vor ihm vor Tausenden von Zuschauern kaum ein Entrinnen gibt, Frauen natürlich auf diese Art zu sexuellen Objekten degradiert werden.

„Da geht noch mehr!“

Nicht umsonst sind es vor allem männliche Stimmen die Frauen auffordern, mitzuspielen („Da geht noch mehr“). Gut zu hören in machen YouTube-Videos. Viele Frauen machen mit, oft mit einem süßlichen, manchmal mit einem sauren Lachen. Natürlich sieht das alles nach Freiwilligkeit aus – aber haben sie eine andere Wahl bei dem Gruppendruck? Am Ende dient all dies nur dem erregten Vergnügen der Voyeure im Publikum.

Unter fast allen Videos finden sich Kommentare, die auf die Stumpfsinnigkeit dieser Aktion – aber eben auch auf ihre sexistische Form hinweisen. Ein User schreibt zum Beispiel: „Wenn ich sowas sehe, frage ich mich immer wie ausgerechnet wir zur dominanten Spezies dieses Planeten werden konnten?“ Ein anderer (männlicher) Nutzer: „Mich macht so was irgendwie traurig. Haben die denn gar kein Niveau? Würde meine Freundin das machen, könnte die aber ganz schnell ihre Sachen packen.“

