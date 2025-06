Wie Taylor Swifts Sieg gegen das Label die Musikwelt verändern wird

Es ist passiert. Taylor Swift gehört jetzt alles. Alle ihre Songs. Alle ihre Master. Ihr Lebenswerk. Sie hat gewonnen. Acht Jahre nachdem ihr Label Big Machine ihren Katalog verkauft hatte, hat Taylor Swift endlich ihr Ziel erreicht. Ihn selbst zurückzukaufen.

Öffentliche Erklärung am 30. Mai: Ein Lebenswerk gesichert

Der unmöglichste Kampf ihrer Karriere. Der unbesiegbarste Drache, mit dem sie je gekämpft hat, der verzweifeltste Sprung, den sie je gewagt hat. Wie sie in ihrer überraschenden öffentlichen Erklärung am 30. Mai bekannt gab, hat sie ihren Katalog nach einem sechsjährigen Kampf um die Kontrolle über ihre eigene Musik von Shamrock Capital zurückgekauft. „Die Erinnerungen“, schrieb sie. „Die Magie. Der Wahnsinn. Jede einzelne Ära. Mein gesamtes Lebenswerk.“

Man kann gar nicht genug betonen, was für ein Sieg das für sie ist. Und welche Auswirkungen das für andere Künstler hat. Das ist die Unabhängigkeit, von der Generationen von Musikern geträumt haben. Aber nie auch nur annähernd erreicht haben. „Long Live“ klingt heute anders. „New Romantics“ klingt heute anders. „Ours“ klingt anders. Ebenso wie „Dear John“, „All Too Well“, „I Did Something Bad“. Und verdammt, fangen wir gar nicht erst mit „A Place in This World“ an. „It’s Time to Go“. All diese Songs fühlen sich jetzt größer an. Es ist einer dieser Momente, die man sich merken muss. Das Patriarchat hat einen extrem beschissenen Tag. Taylor hat gewonnen. Wie ist das passiert?

Taylor Swift: „Alle Musik, die ich je gemacht habe … gehört jetzt … mir.“

„Ich versuche, meine Gedanken zu etwas Kohärentem zusammenzufassen“, schrieb Taylor in ihrer öffentlichen Erklärung, die wie eine Bombe einschlug. „Aber im Moment ist mein Kopf nur eine Diashow. Eine Rückblende auf all die Momente, in denen ich davon geträumt, mir gewünscht und mich danach gesehnt habe, euch diese Neuigkeit mitteilen zu können. All die Male, in denen ich so nah dran war. Danach gegriffen habe. Nur um es dann doch nicht zu erreichen. Nach 20 Jahren, in denen mir die Karotte vor der Nase baumelte und dann weggezogen wurde, hätte ich fast aufgehört, daran zu glauben. Aber das ist jetzt alles Vergangenheit. Seit ich erfahren habe, dass es wirklich passiert, brechen mir immer wieder Tränen der Freude aus. Ich kann diese Worte wirklich sagen:

„Alle Musik, die ich je gemacht habe … gehört jetzt … mir.“

Taylors Kampf war immer viel größer als sie selbst. Sie setzt sich für das Recht von Künstlern ein, über ihre eigenen Werke zu bestimmen. Als Big Machine-Chef Scott Borchetta 2019 ihre Masterrechte an ihren Erzfeind Scooter Braun verkaufte, schrieb sie : „Er wusste, was er tat. Das wussten sie beide. Eine Frau zu kontrollieren, die nichts mit ihnen zu tun haben wollte. Auf ewig. Das bedeutet für immer.“ Sechs Jahre später gehört sie sich selbst.

Von Prince bis Paul McCartney – der Traum vom Besitz

Taylor kämpfte für eine Art künstlerische Freiheit, die ihre Helden nie hatten. Von Prince bis Joni Mitchell. Sie konnten ihre Musik nie selbst besitzen. Weshalb Prince sich „Slave“ (Sklave) ins Gesicht schrieb und seinen Namen ablehnte. Selbst Paul McCartney, der erfolgreichste Musiker aller Zeiten, musste in den sauren Apfel beißen, nachdem der Beatles-Verleger Dick James 1969 den Lennon-McCartney-Songkatalog verkauft hatte, während John und Paul beide im Ausland waren. (John war tatsächlich in den Flitterwochen.) Macca lebte jahrzehntelang mit dieser Enttäuschung. Und schwieg, wie es seine Art war, nicht darüber. Dennoch stand er jeden Abend auf der Bühne und sang „Hey Jude“. Und musste für das Recht, diesen Song zu singen, bezahlen.

Aber Taylor, die erst 35 Jahre alt ist, hat die Kontrolle über ihr Werk auf eine Weise errungen, die für Künstler, selbst für die größten, nie möglich schien. Es ist ein beispielloser Sieg. Man muss sich wünschen, Prince hätte diesen Tag noch erleben können. Wie sie schrieb: „Zu sagen, dass damit mein größter Traum in Erfüllung gegangen ist, ist eigentlich noch ziemlich zurückhaltend ausgedrückt.“ Es schien ein verrückter Kampf für sie zu sein. Ein garantierter Misserfolg, eine Verschwendung ihrer Zeit. Doch wie sie vor drei Jahren beim Tribeca Film Festival in einem ihrer besten Zitate aller Zeiten sagte: „Die Leute unterschätzen oft, wie viel Unannehmlichkeiten ich auf mich nehme, um meinen Standpunkt zu beweisen.“

Der Auslöser: Verkauf durch Borchetta an Braun

Ihr Kampf begann 2019, als sie bekannt gab, dass Borchetta ihre Masterbänder an Braun verkauft hatte. „Das ist mein schlimmster Albtraum“, sagte Swift. Braun war nicht irgendein Musikmogul. Sondern ein Mann, der ernsthaft mit Swift verfeindet war. (Zum einen war er der Manager eines berühmten männlichen Rappers, der auf bizarre Weise von ihr besessen war. Ich kann mich gerade nicht an seinen Namen erinnern. Aber er ist der Typ, der gerade den Sommerhit „Heil Hitler“ veröffentlicht hat.)

Dass Borchetta sie an Braun verkaufte, wurde als Spielchen angesehen. Zumal beide Männer offen mit dem Deal prahlten. Für die Öffentlichkeit sah es so aus, als würden sie alles tun, um sie wütend zu machen. Und man kann mit Sicherheit sagen, dass ihnen das gelungen ist. Das ist ein klassischer Fall von „Sei vorsichtig, was du dir wünschst“.

Branchenreaktion: Kalte Ablehnung und Frauenfeindlichkeit

Aber als sie darüber wütend wurde, war die Reaktion der Branche im Grunde genommen: „Du bist auf dich allein gestellt, Kleine. Tut uns leid. Aber so ist das Musikgeschäft. Willkommen in der Oberliga. Ob unfair oder nicht, so läuft das nun mal. Alle deine Helden der alten Schule mussten den Mund halten. Und damit leben, was macht dich da so besonders? Das ist das Geschäft, für das wir uns entschieden haben, weißt du noch?“

Es gab ein wenig Verwirrung darüber, dass sie das so persönlich nahm. Es war nur ein Beweis dafür, dass sie ein emotionales Mädchen war, das keinen Sinn für Geschäfte hatte. Und nicht verstand, wie die Welt der Erwachsenen funktioniert. „Jahrelang habe ich um eine Chance gebeten, meine Arbeit zu besitzen“, schrieb Taylor damals. „Als ich meine Masterbänder in Scotts Händen ließ, habe ich mich damit abgefunden, dass er sie irgendwann verkaufen würde. Nie im Leben hätte ich mir vorstellen können, dass der Käufer Scooter sein würde.“

Aber na und. Scooter spielte nur sein Spiel. Wie Bloomberg berichtete, „war von Anfang an klar, dass sie ihre persönliche Abneigung gegen ihn nutzte, um ein paar größere Punkte über das Musikgeschäft zu machen.“ Vielleicht hatte sie einige berechtigte Argumente in Bezug auf die Rechte von Künstlern. Aber wie Bloomberg anmerkte: „Swift war nie die ideale Botschafterin.“

Swifts Gegenschlag: „Taylor’s Version“

Sie schlug 2019 zurück. Und kündigte an, alle sechs Alben neu aufzunehmen, in neuen Versionen, die ihr gehören würden. Jeder einzelne in der Musikindustrie – wirklich jeder – nahm an, dass sie bluffte. Das tat sie nicht. Seit das Projekt „Taylor’s Version“ ein Blockbuster wurde, will niemand mehr zugeben, dass er es für eine dumme Idee hielt. Genauso wie niemand zugeben will, dass er Dylan beim Newport Folk Festival ausgebuht hat. Im Nachhinein sieht es nur wie ein brillanter Schachzug aus. Zumal er zum Phänomen der „Eras Tour“ geführt hat. Aber es gab keinen Präzedenzfall für einen Künstler, der so etwas versucht hat. Geschweige denn damit durchgekommen ist. Alle hielten es für verrückt. Selbst diejenigen, die ihr die Daumen drückten. Wer etwas anderes behauptet, ist ein Lügner (und erbärmlich und einsam).

Die Kontrolle über ihre eigene Musik war offensichtlich eine lächerliche Idee. Nur eine kindische Fantasie. Es war eine weitere dieser zum Scheitern verurteilten Missionen, die Taylor immer wieder unternimmt. Wie ihr Kampf mit Apple Music um die Rechte der Künstler. Oder ihr Rechtsstreit gegen den männlichen DJ, der sie bei einem Konzert begrapscht hat. (Kampf, sie ist bereit zum Kampf.) Sie sucht sich Kämpfe aus, die verrückt oder unter ihrer Würde erscheinen.Uund verwandelt sie in große Siege. Andere Künstler waren verblüfft, dass sie den Mut hatte, Taylor’s Version zu versuchen. SZA nannte es „das größte ‚Fuck you‘ an das Establishment, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Und ich applaudiere dieser Scheiße zutiefst.“

Swifts eigene Worte über den Sieg

Aber es war der Kampf ihres Lebens. Und sie hat gewonnen. Wie Taylor heute schrieb: „Alles, was ich jemals wollte, war die Möglichkeit, hart genug zu arbeiten, um eines Tages meine Musik ohne Bedingungen, ohne Partnerschaften und mit voller Autonomie kaufen zu können.“ Heute ist dieser Tag. Und es ist ein großer Sieg für Künstler.

Ihre Erklärung hat so viele Auswirkungen für ihre Fans. Zum einen können wir jetzt die alte Version von „Holy Ground“ mit gutem Gewissen hören. Denn sorry, aber der Mix auf „Red“ (Taylor’s Version) hat es mit dem Rhythmus-Track vermasselt. (Versuch es noch mal, Taylor – verdammt, es gehört jetzt dir. Nimm dir so viel Zeit, wie du willst.)

„Reputation TV“: Noch nicht vollständig aufgenommen

Taylor gab auch bekannt, dass sie gerade erst mit der Arbeit an „Reputation TV“ begonnen hat. Das kann nur bedeuten, dass sie „Reputation TV“ bald veröffentlichen wird. „Völlige Transparenz: Ich habe noch nicht einmal ein Viertel davon neu aufgenommen“, schrieb sie. „Um ganz ehrlich zu sein, ist es das einzige Album unter den ersten sechs, von dem ich dachte, dass es durch eine Neuaufnahme nicht verbessert werden könnte. Weder die Musik noch die Fotos oder die Videos. Also habe ich es immer wieder aufgeschoben. Es wird eine Zeit kommen (wenn ihr die Idee mögt), in der die unveröffentlichten Tracks aus diesem Album das Licht der Welt erblicken werden.“

Was „vollständige Transparenz angeht, ja, nun ja. Das ist die Künstlerin, die an dem Tag, an dem sie ‚Cardigan‘ geschrieben hat, gepostet hat: „Im Moment ist nicht viel los.“ Wir alle wissen, dass wir ihr nicht trauen können. Sie liebt es, zu täuschen. In die Irre zu führen. Zu stören. Sie hat uns schon einmal getäuscht. Sie wird uns immer wieder täuschen. Seid nicht überrascht, wenn wir dieses Wochenende Rep TV zu sehen bekommen.

Taylor schrieb „thiiiiiiiiiiiis close“ zwölfmal mit dem Buchstaben „i“, was ein Hinweis auf TS12 sein könnte oder auch nicht. Genauso wie Wasser nass sein könnte oder auch nicht. Sie fügte hinzu, dass ihr Debütalbum komplett neu aufgenommen wurde. „Ich liebe den neuen Sound wirklich“, sagte Taylor. Was wahrscheinlich bedeutet, dass sie ihren Akzent ein klein wenig angepasst hat. „Diese beiden Alben können immer noch ihren Moment haben, wenn die Zeit reif ist. Falls ihr euch dann noch dafür begeistern könnt.“

Der endgültige Triumph

Oh, wie bescheiden. Ja, die Leute werden sich ein bisschen dafür begeistern. Das Publikum hat viel zu lange auf „Debutation TV“ gewartet, die letzten beiden fehlenden Teile des „Taylor’s Version“-Puzzles. Sie sorgte diese Woche für Schlagzeilen, indem sie diese Alben nicht bei den American Music Awards ankündigte (und nicht einmal erschien). „Aber wenn es passiert“, schrieb sie, „wird es kein Ort der Traurigkeit und Sehnsucht nach dem sein, was ich mir gewünscht hätte. Es wird jetzt einfach eine Feier sein.“

Heute ist definitiv ein Tag zum Feiern. Taylor Swift hat sich diesen Tag redlich verdient. Niemand hätte diesen Sieg für möglich gehalten. Sie hatte die Zeit ihres Lebens damit verbracht, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Auch wenn niemand geglaubt hatte, dass der Drache verlieren könnte. Aber sie hat gewonnen. Sie hat etwas Schlimmes getan. Und es fühlt sich so gut an. Lang lebe Taylor Swift!