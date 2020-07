Willie Nelson war am 22. Juli Gast in der US-Late-Night-Show „Jimmy Kimmel Live!“ – zusammen mit seinen Söhnen Micah und Lukas performte der mittlerweile 87-jährige Musiker seinen Klassiker „I Never Cared For You.“ Schauen Sie sich weiter unten die Interpretation des Songs an.

Zuletzt hat Willie Nelson Anfang des Monats von sich hören lassen, als er sein neuestes Studioalbum „First Rose of Spring“ veröffentlichte. Ursprünglich sollte es bereits im April erscheinen, die Veröffentlichung verspätete sich dann aber. Seine vorherige LP „Ride Me Back Home“ kam 2019.

Sehen Sie sich hier die Performance an:

Nelson hat zudem ein Buch mit seiner Schwester Bobbie geschrieben. Übersetzt trägt das Werk den Titel „Ich und Schwester Bobbie: Wahre Geschichten der Familienband.“ Es soll am 15. September erscheinen.

Willie Nelson zählt zu den einflussreichsten Country-Musikern aller Zeiten. Weiter gilt er als Aushängeschild der Outlaw-Bewegung, die sich in den 1970er Jahren im US-Bundesstaat Texas ereignete. In der Zeit schlossen sich eine Reihe von Country-Musiker zusammen, um gegen das Nashviller Establishment zu rebellieren. Damals hatte ein Produzentenkreis in Nashville das alleinige Sagen darüber, welche Songs es auf ein Album schafften.