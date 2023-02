„Wisst ihr nicht, wer das ist?“-Fail: Madonnas Tochter Lourdes bei Fashion-Show abgewiesen

Lourdes Leon, die Tochter von Madonna und dem kubanischen Schauspieler und Fitness-Trainer Carlos Leon, wurde bei einer Fashion-Show in New York an der Tür abgewiesen. Wenig hilfreich war dabei auch der klassische Fail-Ausspruch, sobald man nicht erkannt wird, obwohl man glaubt, dass einen jeder kennen müsste: „Lasst sie rein! Wisst ihr nicht, wer sie ist?“, riefen manche der Leute vor der Tür. Was die Sache natürlich nur noch unangenehmer für Lourdes machte.

Auf einem TikTok-Video ist zu sehen, wie sie um 18 Uhr an dem Veranstaltungsort ankam. Zur selben Zeit begann die Show, weswegen die Security sie nicht passieren ließ. Es handelte sich um ein Event des Modehauses Marc Jacobs, mit dem das 26-jährige Model bereits zusammen arbeitete. Einst war sie das Gesicht der Frühlingskampagne des in New York gegründeten Unternehmens.

Leon ist das älteste Kind der selbst ernannten „Queen of Pop“. 2022 veröffentlichte sie ihre Debüt-EP „Go“, darüber hinaus ist sie als Tänzerin tätig. Madonna geht im Herbst auf Deutschlandtour.