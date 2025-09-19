27 Nummer-Eins-Hits: Musikwelt trauert um Songwriter Brett James

10 Country-Alben, die ROLLING STONE in den 1970ern liebte – von denen du aber nie gehört hast

Der Sänger und Songwriter Brett James verstarb mit 57 Jahren bei einem Flugzeugabsturz. James arbeitete in seiner Karriere mit einigen namhaften Musiker:innen zusammen und schrieb im Laufe seiner Karriere 27 Nummer-Eins-Hits. Nun bekunden unzählige Menschen ihre Trauer über den Tod des Musikers.

Am 18. September startete das Kleinflugzeug des Musikers und Hobby-Avionistenin Brett James in Nashville. Doch nur wenig später stürzte die Maschine in einem Feld in der Nähe der Iotla Valley Elementary School in Franklin, North Carolina, ab.

An Bord befanden sich neben dem Songwriter noch zwei weitere Personen, die den Sturz ebenfalls nicht überlebten. Medien wie „Metro“ berichten, dass die Nationale Verkehrssicherheitsbehörde eine Untersuchung des Unfalls einleiten werde.

Erinnerungen an einen großen Songwriter

Die Nashville Songwriters Association International erklärte, sie sei „erschüttert über den Tod ihres Vorstandsmitglieds und legendären Songwriters“. Und die Nashville Songwriters Hall of Fame fügte hinzu: „Wir trauern um das viel zu frühe Ableben unseres Hall-of-Fame-Mitglieds Brett James“.

Die Urheberrechtsorganisation ASCAP teilte mit: „Brett war ein vertrauenswürdiger Partner der größten Namen der Country-Musik und ein echter Fürsprecher der Songwriter. Wir vermissen ihn sehr.“

Der Country-Star Trish Biondo schrieb: „Die Nachricht bricht mir das Herz… Er wurde nur 57 Jahre alt. Er war so ein guter Mensch“. Und auch Sängerin Sara Evans bekundete ihre Trauer. Auf Instagram schrieb sie: „Ich bin völlig erschüttert über den Verlust eines der besten Songwriter, mit denen ich je zusammengearbeitet habe, und habe mehrere seiner Songs aufgenommen. Brett James. Ich bete für seine Angehörigen. Was für ein tragischer und trauriger Tag. Er wird uns sehr fehlen.“

Ein Fan betonte die Reichweite des Songwriters: „Ich gehörte zu den Kindern, die sich die Liner Notes ansahen, um zu erfahren, wer die Songs geschrieben hatte. Meistens stand dort der Name Brett James. Wer in den letzten 30 Jahren Country-Radio gehört hat, kennt seine Songs. Er wurde nur 57 Jahre alt. Ruhe in Frieden.“

Das Vermächtnis von Brett James

Der 57-Jährige Musiker veröffentlichte 1995 sein eigenes, selbstbetiteltes Album und brachte im Laufe von acht Jahren fünf Singles heraus, die es alle in die Billboard-Country-Charts schafften.

Insgesamt schrieb James an fast 500 Songs mit, darunter 27 Nummer-Eins-Hits, und arbeitete mit Künstlern wie Carrie Underwood, Taylor Swift, Kelly Clarkson und Bon Jovi zusammen. „Jesus, Take the Wheel“ (2005) von Carrie Underwood gilt bis heute als sein bekanntester Song, der ihm 2007 einen Grammy in der Kategorie „Best Country Song“ bescherte. Außerdem wurde James wurde bereits zweimal zum ASCAP Country Songwriter of the Year (2006 und 2010) ernannt. 2020 wurde er in die Nashville Songwriters Hall of Fame aufgenommen.