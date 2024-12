Wo und wann war Elvis Presley in Deutschland stationiert? Ein Blick auf die Militärzeit des King of Rock ’n’ Roll

Elvis Presley, der „King of Rock ’n’ Roll“, verbrachte von 1958 bis 1960 eine wichtige Zeit in Deutschland. Doch warum war er überhaupt dort? Wann genau kam er nach Deutschland, und welche Orte spielte in dieser Phase seines Lebens eine zentrale Rolle? Ein Überblick über Elvis Presleys Militärzeit, seine Stationierung in Deutschland und die prägenden Erfahrungen, die er dort sammelte.

Hintergrund: Elvis Presley wird eingezogen

Nach seinem weltweiten Durchbruch als Musiker und Schauspieler wurde Elvis Presley 1958 von der US-Armee eingezogen. Anders als viele Prominente seiner Zeit, die spezielle Vereinbarungen oder Ausnahmeregelungen beantragten, entschied sich Elvis bewusst dafür, den Militärdienst als Soldat abzuleisten.

Am 24. März 1958 trat Elvis seinen Dienst bei der US-Army an und wurde zunächst im texanischen Fort Hood stationiert. Nach der Grundausbildung kam im Oktober 1958 der Befehl, Elvis nach Deutschland zu versetzen. Ziel war die Ray-Barracks-Kaserne in Friedberg, Hessen.

Elvis Presley in Deutschland: Stationiert in Friedberg

Am 1. Oktober 1958 landete Elvis Presley in Bremerhaven, wo er offiziell deutschen Boden betrat. Von dort aus ging die Reise weiter zu seiner Stationierungsstätte: der Ray Barracks-Kaserne in Friedberg. Friedberg, eine kleine Stadt in Hessen, erlangte durch die Anwesenheit Elvis‘ auf einen Schlag internationale Berühmtheit.

Elvis wurde der 3. Panzerdivision zugeordnet und arbeitete dort als einfacher Soldat. Er diente als Fahrer eines Panzers und absolvierte regelmäßig Trainingseinheiten. Davon, dass er als Promi regelmäßig Schläge von seinen Kameraden erhalten haben soll, ist nichts bekannt. Tatsächlich soll der Superstar darauf bestanden haben, keine Extrawurst zu bekommen.

Wohnsituation: Elvis lebte in Bad Nauheim

Aber: Während seiner Stationierung in Friedberg wohnte Elvis Presley nicht in der Kaserne, sondern mietete gemeinsam mit seinem Vater Vernon Presley und einigen engen Begleitern ein Haus in der Goethestraße 14 in Bad Nauheim. Bad Nauheim, eine Kurstadt nur wenige Kilometer von Friedberg entfernt, wurde für die nächsten zwei Jahre zu Elvis’ Zuhause.

Die Wahl von Bad Nauheim war kein Zufall. Die ruhige Umgebung bot dem Star Privatsphäre abseits der Truppenunterkunft. Trotzdem wurde seine Präsenz in der Stadt schnell bekannt, und Fans aus ganz Deutschland und der Welt reisten an, um einen Blick auf den Superstar zu erhaschen.

Highlights und Anekdoten aus Elvis’ Zeit in Deutschland

Elvis und Priscilla Presley: Während seiner Zeit in Bad Nauheim lernte Elvis die damals erst 14-jährige Priscilla Beaulieu kennen. Sie war die Tochter eines Offiziers und wurde später seine Frau. Ihre Liebesgeschichte begann in Deutschland und sollte eine der bekanntesten Beziehungen der Popkultur werden. Musik trotz Militärdienst: Obwohl Elvis während seiner Stationierung keine neuen Lieder veröffentlichte, nahm er hin und wieder Songs auf oder übte Gitarre in seiner Freizeit. Die Zeit in Deutschland diente als kurze, aber notwendige Unterbrechung seiner Karriere. Orte in Bad Nauheim: Viele Plätze, die Elvis in Bad Nauheim besuchte, sind bis heute erhalten und zu regelrechten Pilgerstätten für Fans geworden. Dazu gehören das Haus in der Goethestraße, die Usa-Brücke in Bad Nauheim, auf der Elvis oft fotografiert wurde, sowie das berühmte Elvis-Denkmal. Training und Alltag: Berichte von Kameraden zeigen, dass Elvis diszipliniert war und seinen Dienst ernst nahm. Er fuhr regelmäßig Panzer und beteiligte sich an militärischen Übungen. Seine Kollegen schätzten ihn als bodenständigen und kameradschaftlichen Menschen.

Das Ende der Stationierung und die Rückkehr in die USA

Am 2. März 1960 endete Elvis Presleys Militärzeit in Deutschland. Er wurde nach Fort Dix in New Jersey zurückbeordert und ehrenhaft aus der Armee entlassen.

Elvis Presley und seine Deutschland-Jahre

Die Stationierung in Deutschland von 1958 bis 1960 war also eine prägende Phase Presleys Leben. In Friedberg diente er als Soldat, während er in Bad Nauheim ein ruhiges Leben fernab des Starrummels führte. Hier traf er Priscilla, lebte ein fast normales Leben und hinterließ Spuren, die bis heute Fans aus aller Welt anziehen. Friedberg und Bad Nauheim sind zu bedeutenden Orten für Elvis-Fans geworden, die auf den Spuren des „King of Rock ’n‘ Roll“ wandeln wollen.