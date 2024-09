Memoiren von Lisa Marie Presley enthüllen Opioid-Abhängigkeit

Mit „Here To The Great Unknown“ (Von hier ins Ungewisse) erscheinen am 08. Oktober posthum die Lebenserinnerungen von Lisa Marie Presley. Einen Großteil hatte die Tochter von Elvis Presley und Priscilla Presley bereits zu Lebzeiten fertiggestellt. Nach dem frühen Tod der Sängerin im Januar 2023 wurde das Buch von ihrer Tochter Riley Keough fertiggestellt.

Mehr zum Thema Lisa Marie Presley verstarb im letzten Jahr „an einem gebrochenen Herzen“

Nun werden erste Einzelheiten aus den Memoiren bekannt. „People“ veröffentlichte einen Auszug, der deutlich macht, dass Presley nach der Geburt ihrer Zwillinge Harper und Finley Lockwood im Jahr 2008 abhängig von Schmerzmitteln war.

Im Krankenhaus wurde Lisa Marie Presley süchtig

„Ein paar Jahre lang gab es mir Halt im Leben und dann nicht mehr“, schreibt die Sängerin. „Es war eine absolute eine Sucht-Angelegenheit und der Entzug eine große Sache. (…) Ich erholte mich gerade von der Geburt meiner Töchter [Harper] Vivienne und Finley, als mir ein Arzt Opioide gegen Schmerzen verschrieb. Es bedurfte nur einer kurzfristigen Einnahme von Opioiden im Krankenhaus, damit ich das Bedürfnis verspürte, sie auch weiterhin zu nehmen.“

Presley fuhr fort: „Selbst in den letzten Jahren habe ich zu viele Menschen, die ich liebte, mit der Sucht kämpfen und auf tragische Weise an dieser Epidemie sterben sehen. Es ist an der Zeit, dass wir uns von der Scham über Sucht verabschieden. Wir müssen aufhören, uns selbst und die Menschen um uns herum zu beschuldigen und zu verurteilen… Das fängt damit an, dass wir unsere Geschichten erzählen… Während ich dies schreibe, denke ich an meine vier Kinder, die mir die Möglichkeit schenkten, zu heilen.“

Lisa Marie Presley wurde nur 54 Jahre alt. Sie verstarb nach einem Notfalleinsatz in einem Krankenhaus. Zunächst wurde von einem Herzstillstand ausgegangen. Erst später wurde bekannt, dass die Sängerin den Folgen eines Darmverschlusses erlegen war. Gerüchte über den Missbrauch von Drogen und Schmerzmitteln gab es direkt nach ihrem Tod. Presley wurde 1968 als Einzelkind ihrer Eltern Elvis und Priscilla geboren und wurde 1980 die Alleinerbin von Graceland, dem Anwesen des legendären Musikers.

„From Here To The Great Unknown“ wird auf Lesereise vorgestellt

Riley Keough wurde von ihrer Mutter noch zu Lebzeiten gebeten, ihr beim Schreiben des Buches zu helfen. Nach ihrem Tod im Jahr 2023 beendete Keough die Lebenserzählung ihrer Mutter. Dafür hatte sie sich Tonbänder angehört, die Presley während des Schreibprozesses aufgenommen hatte.

Mehr zum Thema Riley Keough über den Tod ihrer Mutter Lisa Marie Presley und den Rechtsstreit mit Priscilla

Zur Unterstützung von „From Here To The Great Unknown“ wird Keough auch auf eine Lesereise gehen, um an Lisa Marie Presley zu erinnern. Zahlreiche Gäste sollen dabei sein.