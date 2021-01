Wolfgang Van Halen: Warum seinem Vater Eddie Van Halen die Tränen kamen

Brian May und Eddie Van Halen waren enge Freude. Sie tauschten sich auch gemeinsam über ihre Blues-Wurzeln aus, wie der Queen-Gitarrist erinnert.

Brian May und Eddie Van Halen trafen das erste Mal in den späten 1970er Jahren aufeinander. Damals stand May mit Queen an der Spitze und Van Halen, machte sich mit den revolutionären Gitarren-Riffs seines Debütalbums einen Namen. Als enge Freunde übten sie einen starken Einfluss auf die Musik des jeweils anderen aus und kannten einander in und auswendig. Brian May hält das Vermächtnis von Eddie Van Halen in Ehren und rätselt im Interview über den Lieblingssong des kürzlich Verstorbenen. „Ed erklärte mir einmal, dass ich einen großen Einfluss auf ihn und seine Musik hatte“, so der 73-Jährige gegenüber „Total Guitar“.…