Woodstock 50: Auch zweites Festivalgelände springt ab

Mit jedem Tag scheint die Wahrscheinlichkeit zu schwinden, dass das Festival zum 50. Jubiläum von Woodstock tatsächlich noch stattfinden wird. Geplant war die Veranstaltung ursprünglich für den 16. bis 18. August 2019 in Watkins Glen, New York. Doch nun zog sich auch das zweite potentielle Festivalgelände aus den Verhandlungen zurück. Eine Konzertreihe für 75.000 Zuschauer ohne Austragungsort – wie soll das Festival so stattfinden?

Eigentlich sollte Woodstock 50 auf der Rennstrecke Watkins Glen International stattfinden. Diese Zusammenarbeit kam jedoch nicht zu Stande, daher wurde ein weitaus kleineres Gelände in Upstate New York angefragt. Wie jetzt aber „Variety“ berichtete, sind auch die Besitzer des Unterhaltungszentrums „Vernon Downs“ bis auf Weiteres aus dem Projekt Woodstock 50 ausgestiegen. Fünf Tage haben die Organisatoren des Festivals Berichten zufolge aber noch Zeit, die Rennstrecke mit dazugehörigem Casino und Hotel für sich zu gewinnen.

„Politische Kräfte“ sind angeblich Schuld am Scheitern von Woodstock 50

In einer Stellungnahme erklärten die Organisatoren von Woodstock 50 nun, dass gewisse politische Akteure das Festival sabotieren wollen. Um wen es sich dabei genau handelt und vor allem wieso dies in jemandes Interesse stehen könnte, wurde in der Aussage allerdings nicht aufgeklärt.

Nachdem uns von der Stadt Vernon eine Genehmigung für unsere Veranstaltung verweigert wurde, gehen wir davon aus, dass gewisse politische Kräfte gegen Woodstock 50 arbeiten. Lokalen Berichten zufolge war unsere Bewerbung für eine Genehmigung unvollständig, doch das ist nicht der Fall. (…) Mit der gesicherten Finanzierung und der Unterstützung vieler Künstler im Rücken, hoffen wir, dass die erneute Bewerbung ohne weitere politische Einmischung durchgehen wird.

Die Organisatoren scheinen also weiterhin optimistisch gestimmt zu sein, dass das Festival trotz unsicherer Lage in einem Monat stattfinden wird. Bereits angekündigte Acts sind beispielsweise The Killers, Miley Cyrus und Santana.

