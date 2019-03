Das Line-Up von „Woodstock 50“ ist eine einzige Enttäuschung

Zum 50. Jubiläum des legendären Festivals im New Yorker Bethel Woods sind auch zwei Vorzeige-Hippies auf der Bühne.

Ringo Starr und Santana werden im August beim Woodstock-Jubiläumsfestival in Bethel Woods spielen. „A Season of Song & Celebration“ will den 50. Jahrestag der „Woodstock Music & Art Fair presents An Aquarius Exhibition – 3 Days of Peace & Music“ feiern. Ringo Starr und seine All Star Band werden am 16. August zusammen mit Arlo Guthrie und Edgar Winter auftreten. Beide waren 1969 bereits beim Woodstock-Festival aufgetreten. Am Folgetag spielt Carlos Santana, der ebenfalls vor 50 Jahren bereits in Bethel auf der Bühne stand, genauso wie die Doobie Brothers. Das Woodstock-Revival umfasst in diesem Jahr Live-Musik, Vorträge, Ausstellungen und die…