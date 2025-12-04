Diese Acts ehren Xatar 2026: Das Line-up zum Tribute-Konzert in Köln

„Jetzt zu sterben, wäre scheiße“: Podcast-Folge mit Xatar wirft Fragen auf

Am 7. Mai 2026 treten zahlreiche Rapper zu Ehren des verstorbenen Xatar in der Lanxess Arena in Köln auf. Hier alle Infos im Überblick.

Der Rapper Xatar verstarb am 7. Mai 2025. Ein Jahr später – in 2026 – soll dem Verstorbenen mit einer großen Show in der Lanxess Arena Tribut gezollt werden – mit Weggefährten, Musikkollegen und Rap-Newcomern.

Budde Talent Agency, das Management von Giwar Hajabi, wie Xatar mit bürgerlichem Namen heißt, veröffentlichte ein Statement zum Tribut an den Rapper: „Ein Konzert zu Ehren von Giwar und anlässlich seines Jahrestages. Ein Abend, der uns vor Augen – und Ohren – führt, wie weit man es bringen kann, wenn wir an unsere Träume glauben. Von der Straße in die Primetime, in die größte Arena des Landes.“

„Tribute to Xatar“: Diese Künstler:innen sind dabei

Zu den bestätigten Artists zählen Schwester Ewa, Farid Bang, Kalim, Eno, Samy, Jan Delay, Jazeek, Dardan, Max Herre, Joy Denalane und Haftbefehl. Weitere Act-Ankündigungen sollen in Kürze folgen.

Tickets

Karten für „Tribute to Xatar“ am 7. Mai 2026 in der Kölner Lanxess Arena sind bereits über alle bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Der Preis liegt bei rund 60 Euro.

Der 1981 im Iran geborene Musiker, der in Bonn aufwuchs, verstarb am 7. Mai 2025. Er hinterließ eine Frau und fünf Kinder. Rund 1000 Menschen, darunter zahlreiche Weggefährt:innen aus der Rap-Szene, nahmen an seiner Beisetzung auf dem Bonner Nordfriedhof teil.