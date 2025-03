Bill Callahan auf Tour 2025

Bill Callahan :: Shepherd In A Sheepskin Vest

An drei aufeinanderfolgenden Tagen im Juli spielt Bill Callahan Konzerte, von Frankfurt über Düsseldorf nach Berlin. Alle Gigs werden von ROLLING STONE präsentiert.

Die Deutschland-Termine bilden den Abschluss seiner Tour.

Bill Callahan live in Deutschland – Konzerttermine im Überblick:

16.07. Frankfurt, Zoom

17.07. Düsseldorf, ZAKK

18.07. Berlin, Passionskirche

Über Bill Callahan

Seine Veröffentlichung „Woke On A Whaleheart“ im Jahr 2007 ist das erste Mal, das der Sänger unter seinem bürgerlichen Namen auftritt. Bis dahin performte er als Smog.

Als Smog arbeitete er u.a. 2005 für „A River Ain’t Too Much To Love“ mit der Sängerin und Harfenspielerin Joanna Newsom zusammen.

„The Well“ aus dem Album „A River Ain’t Too Much To Love“

Der Sänger hat keinen offiziellen Instagram-Account und wird repräsentiert von der Budde Talent Agency.