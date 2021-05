Xavier Naidoo: Mannheim will „da nicht mitmachen“ und seinen Auftritt verhindern

Im neusten Teil ihrer „The Greatest“-Reihe beleuchten Queen die Entstehung von „Bohemian Rhapsody“. Nur vier Stunden reichten, um die Musikgeschichte zu verändern.

Die sechste Episode der wöchentlich aktualisierten Video-Serie "The Greatest" handelt von Queens erstem Stück, das ihnen eine Nummer eins in den Charts einbrachte: „Bohemian Rhapsody“. Der meistgestreamte Song des 20. Jahrhunderts wäre wohl ohne die Entscheidung der Band, auf einen gewöhnlichen Auftritt bei „Top Of The Pops“ zu verzichten, nicht zum Super-Hit geworden. Stattdessen drehten Queen am 10. November in den britischen Elstree Studios in vier Stunden ein Video für ihr Lied. Promo statt Auftritt Roger Taylor: "Wir benutzten Sachen von Sport-Filmern, die ihre Kameras in die Elstree Studios brachten, wo wir probten. Und wir konnten auf Tour gehen und…