Maifeld Derby kündigt weitere Acts an – Roosevelt und Iedereen dabei

Vom 31. Mai bis zum 02. Juni findet in diesem Jahr zum 13. Mal das Maifeld Derby in Mannheim statt. Das 2023 als „Best Small Festival“ ernannte Open Air hat nun weitere Acts für 2024 bekannt gegeben. Hier gibt’s alle Infos.

42 Acts bestätigt – 30 sollen noch folgen

Zu Weihnachten hatten die Veranstalter:innen den ersten Schwung an Künstler:innen öffentlich gemacht. Sie starteten mit dem Vorfreude-Ankurbeln mit Artists wie Edwin Rosen, Chelsea Wolfe, English Teacher, Mannequin Pussy und Fat Dog. Wer die erste Ankündigung verpasst hat, kann hier noch mal alle Acts nachlesen:

Feiertage kommen bei dem Independent-Festival wohl gut an, weshalb sie die zweite Bandwelle am Valentinstag, dem 14. Februar, raushauen. Damit erhöhen sie die Anzahl der bestätigten Bands von 23 auf 42 von insgesamt 72. Einige weitere haben sie also noch in petto.

Seht hier alle Neuzugänge im Überblick:

Arc de Soleil

Balming Tiger

Chor für Menschen die nicht singen können

Cloth

Die Verlierer

Frankie Stew And The Harvey Gunn

Gloria De Oliveira

Grandbrothers

Iedereen

Isoscope

John Francis Flyn

Klaus Johann Grobe

Mario Batkovic

Nieve Ella

Oracle Sisters

Paula Irmschler (Lesung)

Roosevelt

Sophie May

Tickets und Neuerungen

Wer von den Künstler:innen überzeugt ist und auch dabei sein will, findet hier Tickets zum Festival. Aktuell kostet das 3-Tagesticket 160 Euro in der zweiten Preisstufe. Das Maifeld Derby bietet jedoch in diesem Jahr zum ersten Mal reduzierte Tickets für junge Menschen an – diese sind pro Kategorie jeweils um 25 Euro reduziert. Zu diesem Angebot schreiben sie „Trotz steigender Produktions-, Personal- und Gagen-Kosten ist uns dieser Schritt sehr wichtig. Ohne Fohlenaufzucht kann keine Herde langfristig überleben.“ Tagestickets sind aktuell noch nicht erhältlich, werden aber in naher Zukunft erwartet.

Eine weitere Neuerung wird 2024 die Bühnenstruktur sein. Neben den bisherigen Stades „Palastzelt“, „Open Air groß“ und „Parcours d’amour“ wird es zusätzlich das „Open Air klein“ geben, das zum Teil das Hüttenzelt für subkulturelle Künstler:innen ersetzt, sowie eine gänzlich neue Spielfläche, die bald bekannt gegeben wird.