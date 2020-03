Zur Zeit geistert ein Clip durch das Internet, in dem Xavier Naidoo mutmaßlich über die Gefahr singt, die von Flüchtlingen ausgeht. Von Rechten wird er dafür gefeiert.

Was soll man nur mit diesen Zeilen anfangen? „Eure Töchter, eure Kinder sollen leiden, sollen sich mit Wölfen in der Sporthalle umkleiden“. Das ist nur ein Satz von vielen, der sich in einem, nun ja, Song findet, der zur Zeit durchs Netz geistert und mutmaßlich Xavier Naidoo zeigt. Aufgenommen mit seinem Smartphone. In dem etwa einminütigen Clip, den unter anderem der Journalist Mario Sixtus auf Twitter geteilt hat, dessen Quelle aber am Mittwochmorgen (11. März) zunächst noch nicht klar war, rappt der Soul-Sänger anscheinend von einer diffusen Gefahr, die durch die Einreise von Flüchtlingen in Deutschland ausgeht. https://twitter.com/sixtus/status/1237483488800133120?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1237483488800133120%7Ctwgr%5E393535353b636f6e74726f6c&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.t-online.de%2Funterhaltung%2Fmusik%2Fid_87497582%2Frechte-feiern-xavier-naidoo-fuer-kryptisches-video.html Oder wie…