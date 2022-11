Yo La Tengo: Album-Ankündigung, Tourdaten und neuer Song „Fallout“

Foto: Getty Images, Suzi Pratt. All rights reserved.

„This Stupid World“ von Yo La Tengo wird am 10. Februar erscheinen. Dies hat die Band im Zuge der Veröffentlichung neuer Tour-Daten sowie der Single „Fallout“ am Mittwoch (02. November) angekündigt.

Auf Instagram hat die Band bereits das Artwork zur LP geteilt.

„This Stupid World“ – Tracklist

Sinatra Drive Breakdown Fallout Tonight’s Episode Aselestine Until It Happens Apology Letter Brain Capers This Stupid World Miles Away

Yo La Tengo Live: Termine für 2022 und 2023

Von 18. bis 25. Dezember 2022 werden Yo La Tengo, wie bereits in den vorherigen Jahren, im Rahmen des Hanukkah-Fests im Bowery Ballroom Manhattan täglich ein Konzert spielen. Tickets für 23. und 24. Dezember sind noch erhältlich.

2023 ist die Band dann auch in Deutschland zu Gast. Zwei Konzerte sind angesetzt, in Köln und Berlin. ROLLING STONE präsentiert die Gigs. Der Vorverkauf hat noch nicht begonnen, hier vorab bereits die Termine:

23. April: Gloria, Köln

25. April: Festsaal Kreuzberg, Berlin

Aktuelles von Yo La Tengo

Anfang 2022 brachten Yo La Tengo gemeinsam mit Talking-Heads-Frontmann David Byrne ein Cover zu „Who Has Seen the Wind“ von Yoko Ono heraus.