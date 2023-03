Yo La Tengo und Wilco zünden gemeinsam live eine Beatles-Rakete

Foto: Getty Images. All rights reserved.

Yo La Tengo spielten am Freitag (24. März) im Metro in Chicago, um die Songs ihrer neuen Platte „This Stupid World“ vorzustellen. Wer allerdings in Chicago spielt und sich für Gitarren- und Songkunst interessiert, erregt sozusagen automatisch das Interesse der filigransten Musikgruppe der Stadt: Wilco.

Am Abend bekamen Yo La Tengo dann auch auf der Bühne Besuch von Jeff Tweedy und seinen Kollegen. Nachdem die Formation um Ira Kaplan, Georgia Hubley und James McNew bereits im Hauptteil Wilcos „If I Ever Was A Child“ (vom Album „Schmilco“) gecovert haben, ging es im Zugabenteil dann gemeinsam zur Sache.

Beatles, Dylan, Heartbreakers, Fairport Convention

Yo La Tengo und Wilco spielten zusammen vier Cover-Versionen, darunter eine krachige Variante des Beatles-Songs „She’s A Woman“ von 1964. Anschließend kamen „Love Minus Zero/No Limit“ von Bob Dylan, der Hertbreakers-Klassiker „One Track Mind“ und „Who Knows Where the Time Goes?“ von Fairport Convention an die Reihe.

Nachdem Wilco die Bühne verlassen hatten, beendeten Yo La Tengo ihr Set mit einer weiteren Coverversion, „Yellow Sarong“ von The Scene Is Now.

Nächsten Monat kommen Yo La Tengo nach Europa auf Tournee, mit Konzerten in Hamburg (20. April), Köln (23. April) und Berlin (25. April). Wilco spielen diese Woche noch in Chicago mehrere Gigs, bevor es zu sehr speziellen Konzerten nach Island geht.