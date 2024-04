Tochter von June Carter Cash verteidigt Beyoncés Country-Album

Die Tochter der Country-Sängerin June Carter Cash, Carlene Carter, hat in einem Statement Beyoncés neues Album „Cowboy Carter“ verteidigt. Die Carter-Familie, inklusive ihrer Mutter, verzeichnet einige der frühesten Country-Aufnahmen – die bis in die 1920er Jahre zurückgehen. Die 68-jährige, ebenfalls eine Sängerin und Songwriterin, begrüßt nun Beyoncés Ausflug in das Genre und fragt sich, warum diese so viel Gegenwind für ihre neue Platte erhält.

„Ich habe Wind von der Negativität zur Veröffentlichung von Beyoncés ‚Cowboy Carter‘, ihrem neuen Country-Album, bekommen“, beginnt sie. „Da ich selbst ein Carter-Mädchen bin und aus einer langen Reihe von Carter-Mädchen stamme, frage ich mich, warum irgendjemand eine Carter so behandeln würde.“

„Sie ist eine unglaublich talentierte und kreative Frau, die das offensichtlich machen wollte, weil sie Country-Musik mag. Für mich ist sie eine von uns Carter-Frauen. Wir haben immer die Grenzen überschritten, indem wir die Musik ausprobiert haben, die uns am Herzen lag und dabei Risiken eingegangen sind“, führt Carter weiter aus.

Sie fährt fort: „Ich bin hier, um Beyoncé, aber auch allen Neinsagern mitzuteilen, dass ich sie und alles, was sie tut, bewundere und liebe. Ich freue mich zu wissen, dass das Carter-Feuer in ihr steckt, so wie es seit fast 100 Jahren in uns Carters ist, in denen wir uns entschieden haben, unseren Herzen zu folgen. Herzen, die nicht nur mit Liebe für Country-Musik, sondern für alle Arten von Musik gefüllt sind.“

Beyoncés „Cowboy Carter“ erschien am 29. März und beinhaltet neben Solotracks auch zahlreiche Kooperationen, wie mit Country-Legende Willie Nelson oder Miley Cyrus sowie Coverversionen vom Beatle-Hit „Blackbird“ und Dolly Partons „Jolene“.