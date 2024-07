Diese Bestenliste hat Bruce Springsteen noch nie erklommen

Bruce Springsteen hat etwas erreicht, das ihm bisher in seiner Karriere versagt geblieben ist. Der Sänger taucht zum ersten Mal in der Erhebung der Hot Country Songs von Billboard auf.

Ein neues Album nur mit Country-Songs ist allerdings nicht der Auslöser. Der Boss erzielte seinen Chart-Erfolge dank seiner Mitwirkung an Zach Bryans Track „Sandpaper“ aus dessen neuem Album „The Great American Bar Scene“.

Die Zusammenarbeit erreichte allein in den USA 7,1 Millionen Streams, 22.000 Radioplatzierungen und 1.000 verkaufte Downloads in der ersten Woche nach Veröffentlichung. Der Song debütierte deshalb auf Platz 26 der Billboard Hot Country Songs und auf Platz 71 der Billboard Hot 100.

Bruce Springsteen: 27 Einträge in der Top 100

In der Hot 100 war Springsteen das letzte Mal vor 15 Jahren mit „Working On A Dream“ vertreten. Damals schaffte er es in dieser Kategorie auf Platz 96. „Sandpaper“ ist übrigens sein 27. Eintrag in den Hot 100. 1975 gelang dem Sänger mit „Born To Run“ erstmals der Sprung in die Charts, damals erreichte er Platz 23.

Die Platte von Zach Bryan stieg unterdessen auch auf Platz eins der Billboard Top Streaming Albums, Top Country Albums und Top Rock & Alternative Album Charts sowie auf Rang zwei der Billboard 200 Charts ein.

Bruce Springsteen ist derzeit (nach einigen Ausfällen wegen Krankheit) mit der E Street Band auf Europa-Tour. In Deutschland spielte er zuletzt am 05. Juli in Hannover. Als nächste Station steht am 18. Juli Solna in Schweden auf der Liste.