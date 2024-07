Bruce Springsteen sorgt für romantische Verlobung im Wembley-Stadion

Bruce Springsteens Konzert im Wembley-Stadion bot Donnerstagabend (25. Juli) nicht nur musikalische Höhepunkte, sondern auch einen unvergesslichen emotionalen Moment, der das Publikum zu Tränen rührte. Während seines Auftritts mit der „E Street“ Band half der „Boss“ einem Paar bei einem Heiratsantrag, der für so manche Anwesende ein Highlight des Abends war.

Der Moment ereignete sich während Springsteens Darbietung von „The Promised Land“. Der Sänger bemerkte ein Schild in der ersten Reihe, auf dem stand: „Mein Freund macht mir einen Heiratsantrag, wenn er deine Mundharmonika haben kann.“ Nach einem intensiven Mundharmonika-Solo nahm Springsteen das Schild an sich und zeigte es der Kamera. Der darauf folgende Applaus hallte durch das Stadion, als Springsteen dem Paar tatsächlich seine Mundharmonika überreichte und ihnen die Hand schüttelte. Ein Video des herzerwärmenden Moments wurde online gestellt und zeigt den gesamten Auftritt sowie die Verlobung, die durch Springsteens Geste ermöglicht wurde. Das Video geht nun viral und begeistert Fans weltweit, die die romantische Geste feiern.

Bruce Springsteens Konzert im Wembley-Stadion, das erste von zwei Auftritten, bot den Fans eine Setlist mit Klassikern wie „Born To Run“, „I’ll See You In My Dreams“ und „Thunder Road“. Die zweite Show wird am Samstag (27. Juli) stattfinden und den Abschluss seiner Tournee durch Großbritannien und Irland markieren.

Heiratsanträge auf Konzerten sind im Trend

Konzert-Heiratsanträge sind in zur Zeit besonders auf Social Media populär. Ein Heiratsantrag, der die Messlatte für romantische Gesten hochgelegt hat, fand bei Adeles „One Night Only“-Konzert im Griffin Observatory in Los Angeles statt. Quentin, ein verliebter Romantiker, hatte sich für seine Freundin Ashley eine einmalige Überraschung überlegt, um ihr einen Heiratsantrag zu machen und brachte sie mit verbundenen Augen in den Konzertsaal. Als sie die Augenbinde abnehmen durfte, war der Ort fast völlig abgedunkelt und Adele hatte sich hinter der Bühne versteckt. „Macht ja kein Geräusch, sonst bringe ich euch um!“, scherzte die Sängerin, bevor sie die Bühne für den Heiratsantrag freimachte.

Ashley war vollkommen sprachlos und hatte keine Ahnung, was sie erwartete. Quentin hielt eine rührende Liebeserklärung und fragte schließlich, ob sie ihn heiraten wolle. Als Ashley „Ja“ sagte, trat Adele plötzlich auf die Bühne, gratulierte dem Paar und sang für sie. Der emotionale Höhepunkt wurde noch verstärkt, als die frisch Verlobten bemerkten, dass sie zwischen Hollywood-Stars wie Lizzo und Melissa McCarthy saßen. McCarthy reichte Ashley sogar ein Taschentuch, um ihre Freudentränen zu trocknen.

Auch bei Taylor Swifts Konzerten gab es bereits mehrfach emotionale und vor allem virale Anträge. Bei der „Eras“-Tour in Singapur brach eine junge Frau in Tränen und Lachen aus, als sie ebenfalls auf die Knie ging und ihrem Freund, der gerade einen Antrag gemacht hatte, einen Ring überreichte. Beide hatten unabhängig voneinander geplant, dem anderen einen Antrag zu machen – ein Moment, der bei den Fans für Begeisterung sorgte. Besonders beliebt sind bei Swifts-Konzerten die Anträge zum Lied „Love Story“, wenn die Sängerin wortwörtlich die Zeilen singt „He knelt to the ground and pulled out a ring, and said, marry me Juliet“.

Nicht immer geht es gut aus

Doch die Risiken solcher öffentlichen Anträge sind nicht zu unterschätzen. Nicht alle Konzertanträge enden glücklich. Ein besonders aufsehenerregender Fall ereignete sich ebenfalls bei einem Taylor Swift-Konzert in Liverpool. Auch hier hatte ein Swifte-Freund beschlossen, seiner Geliebten während Swifts „Love Story“ einen Antrag zu machen. Doch diese lehnte den Antrag ab, was sowohl bei den Anwesenden als auch online für großes Aufsehen sorgte. Nach dem Konzert erklärte die Betroffene ihre Beweggründe für die Ablehnung. Sie fühlte sich überrumpelt und nicht bereit für diesen Schritt, besonders nicht in einer so öffentlichen und stressigen Situation. Ihre Erklärung stieß auf gemischte Reaktionen – einige kritisierten sie, während andere Verständnis zeigten.

Eine ähnliche Reaktion gab es bei einem Auftritt der Indie-Rockband The Front Bottoms. Hier sprang ein Mann auf die Bühne, um seiner Freundin einen Antrag zu machen, doch sie verließ schockiert und verlegen die Bühne, ohne zu antworten. Dieser Vorfall ging ebenfalls viral und wurde als Mahnung für alle zukünftigen Konzert-Romantiker genutzt, vorher sicherzustellen, dass der Partner ebenfalls bereit ist.