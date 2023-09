ZSK veröffentlichen Song zum ersten Todestag von Jina Mahsa Amini

Am 16.9.2022 kam Jina Mahsa Amini im Iran gewaltsam zu Tode, als sie sich in Polizeigewahrsam befand. Auslöser der Festnahme war ihr angeblicher Verstoß gegen das Hidschāb-Gesetz. Der Fall löste im ganzen Land Proteste von den iranischen Frauen und Männern, aber auch den kurdischen und anderen Minderheiten gegen die Staatsgewalt aus. Zum ersten Todestag Aminis und den Beginn der immer noch anhaltenden Proteste, will die Berliner Punkband ZSK der jungen Frau gedenken.

Empfehlung der Redaktion Iranischer Protestsong „Baraye“ wird zum Viral-Hit

ZSK und Amnesty International setzten sich für die Menschen im Iran ein

Gemeinsam mit Amnesty International wollen ZSK ein Zeichen setzen und Aufmerksamkeit für aktuelle Situation im Iran wecken. Nach wie vor gehen tausende Menschen auf die Straße, um sich gegen das theokratische Regime zu wehren. Und obwohl das Thema fast aus den westlichen Medien verschwunden ist, werden immer noch Unschuldige verhaftet, unrechtmäßig verurteilt und hingerichtet.

Zur Unterstützung der Iraner:innen, die sich gegen die Regierung auflehnen, erscheint am 15.9. der Song „Jede Hand“ von ZSK auf den üblichen Streaming-Plattformen. Ein dazugehöriges Musikvideo gibt es auch Youtube zu sehen. Sämtliche Einnahmen aus den Erlösen fließen direkt an Organisationen, die sich im Iran für die Menschen einsetzen.

ZSK-Sänger Joshi äußerte sich zu der Veröffentlichung von „Jede Hand“ wie folgt: „Der Tod von Jina Mahsa Amini zeigt wie viel Angst das Regime in Teheran vor den Protesten hat. Die Bilder von den mutigen Menschen, die trotzdem weiter für die Freiheit auf die Straße gehen und damit ihr Leben riskieren, beeindrucken uns sehr. Klar ist: wenn die Welt jetzt aufhört hinzuschauen, werden viele dieser Menschen sterben. Als Musiker fragen wir uns natürlich: Wie können wir den Protesten mehr Gehör verschaffen? Also haben wir uns mit Amnesty International in Deutschland zusammengetan und versuchen jetzt möglichst viele Menschen dazu zu bewegen den Appell an die Bundesregierung zu unterschreiben. Unser Lied ‚Jede Hand‘ ist unsere Art die Aktivist:innen in Iran direkt zu unterstützen. Alle Beteiligten (von Band, Plattenfirma über Vertrieb bis Promoagentur) verzichten auf ihre Anteile, damit wirklich alle Einnahmen des Songs gespendet werden können.“

Empfehlung der Redaktion Jan Böhmermann: Affäre um „Cyberclown“ geht in nächste Runde

Darüberhinaus hat Amnesty International auch noch eine Petition gestartet, mit der die deutsche Bundesregierung zum Handeln aufgerufen werden soll. Wer sich an der Petition beteiligen möchte, kann dies über diesen Link tun. Weitere Informationen gibt es unter: www.amnesty.de/jina.

Hier das Musikvideo zu „Jede Hand“ von ZSK



An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Cover zu „Jede Hand“