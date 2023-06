Glastonbury Festival: Elton John gedenkt George Michael mit emotionalem Auftritt

Der vergangene Sonntagabend, den 25. Juni, war ein besonderer auf dem Glastonbury Festival in der englischen Grafschaft Somerset. Während des Auftritts von Elton John, der das Musikevent als Headliner beendete, gedachte der Brite des verstorbenen Sängers George Michael. Michael wäre am Sonntag 60 Jahre alt geworden.

Empfehlung der Redaktion Noel Gallagher kritisiert Guns N‘ Roses als Glastonbury-Headliner

Mit einer emotionalen Darbietung des Songs „Don’t Let The Sun Go Down On Me“, den Elton John einst mit George Michael im Duett sang, zollte er Tribut an seinen früheren Weggefährten. „Er war mein Freund, eine Inspiration, und heute wäre sein 60. Geburtstag gewesen – diesen Song widme ich ihm und all der wundervollen Musik, die er uns hinterließ“, leitete John den Hit von 1991 ein. Weiterhin bezeichnete er den Ex-Wham!-Sänger als „einen von Großbritanniens fantastischsten Sängern, Songschreibern und Künstlern.“

Empfehlung der Redaktion ROLLING STONE exklusiv Kamala Harris erzählt, was Tina Turner sie im Leben gelehrt hat Kamala Harris erzählt, was Tina Turner sie im Leben gelehrt hat

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In einem Gänsehautmoment wurde während der Performance auf der LED-Leinwand ein Foto von George Michael gezeigt, der im Mai 2023 in die Rock’n’Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. Der Popstar erlangte in den 1980er Jahren durch Hits wie „Wake Me Up Before You Go-Go“ und später mit „Careless Whisper“ Ikonenstatus. Am 25. Dezember 2016 verstarb Michael an Herversagen. Er wurde 53 Jahre alt.