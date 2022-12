LCD Soundsystem gedenken mit „Twin Peaks“-Cover Angelo Badalamenti und Julee Cruise

Foto: CBS via Getty Images, CBS Photo Archive. All rights reserved.

Am Dienstagabend (13. Dezember) haben LCD Soundsystem in Gedenken an den am 11. Dezember 2022 verstorbenen Komponisten Angelo Badalamenti und die am 9. Juni 2022 verstorbene Sängerin Julee Cruise ihre Version des „Twin Peaks“-Tracks „Falling“ (1990) gespielt.

Der Auftritt markierte die 17. ihrer insgesamt 20 Shows während ihres „Brooklyn Steel runs“, bei dem die Band in der gleichnamigen Location in Brooklyn 20 Shows innerhalb eines Monats spielt.

LCD Soundsystem covern „Falling“

Badalamenti hat den Song 1989 geschrieben, während Cruise ihn kurz darauf eingesungen hat. Ihre eigene Interpretation bauten LCD Soundsystem in den Track „New York I Love You But You’re Bringing Me Down“ ein. Während sie die Nummer spielten, leuchtete der LED-Hintergrund im bekannten Chevron-Muster aus dem „Red Room“ der Serie auf. Zu unserer Review von „Twin Peaks“ gelangt ihr hier.

Ein komplettes Video ist bisher noch nicht aufgetaucht, dafür jedoch einzelne Einblicke:

„New York I Love You But You’re Bringing Me Down“ dient live immer wieder als Grundlage von Remixen

Bereits 2013, bei ihrer „letzten“ Show im Madison Square Garden, haben die Musiker „New York I Love You But You’re Bringing Me Down“ mit „Jump Into The Fire“ gemixt.

Die Setlist vom 13. Dezember

Emotional Haircut I Can Change You Wanted a Hit Tribulations Tonite Yr City’s a Sucker Movement new body rhumba Time to Get Away Other Voices Daft Punk Is Playing at My House Someone Great Losing My Edge Home

Zugaben:

Seconds New York, I Love You But You’re Bringing Me Down / Falling Dance Yrself Clean All My Friends

Im Dezember stehen noch zwei Show-Runs am Freitag (16.) und Samstag (17.) an. Für beide Events sind noch Tickets erhältlich.

