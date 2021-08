Jetzt herrscht Klarheit über die nähere Zukunft der Rolling Stones

Die Rolling Stones live im Ciudad Deportiva am 25. März 2016 in Havana, Kuba

Auch nach dem Tod von Charlie Watts (24. August) werden die geplanten „No Filter“-Konzerte der USA-Tournee stattfinden. Das teilte der Veranstalter Concerts West in einem Statement mit, wie „Consequence of Sound“ berichtet: „Die Tour der Rolling Stones wird wie geplant voranschreiten.“

Watts musste Anfang August bereits seine Teilnahme als Drummer bei der Konzertreise absagen, weil er sich einer Operation unterziehen musste. Sein Stellvertreter Steve Jordan, 64, der auch schon mit B.B. King und Billy Joel trommelte, wurde als sein Ersatz am Schlagzeug vorgesehen. Es ist davon auszugehen, dass er im September dabei sein wird.

Wie die Stones des verstorbenen Watts live gedenken werden, steht noch nicht fest. Am 26. September wissen wir mehr, dann steht ihr Auftakt-Gig an, in St. Louis. Charlie Watts teilte in mehreren Interviews mit, dass er fest plane, die Rolling Stones könnten auch ohne ihn weitermachen.

Rolling Stones – „No Filter“-Tourdaten:

09/26 – St. Louis, MO @ The Dome at America’s Center

09/30 – Charlotte, NC @ Bank Of America Stadium

10/04 – Pittsburgh, PA @ Heinz Field

10/09 – Nashville, TN @ Nissan Stadium

10/17 – Los Angeles, CA @ SoFi Stadium

10/24 – Minneapolis, MN @ U.S. Bank Stadium

10/29 – Tampa, FL @ Raymond James Stadium

11/02 – Dallas, TX @ Cotton Bowl Stadium

11/06 – Las Vegas, NV @ Allegiant Stadium

11/11 – Atlanta, GA @ Mercedes-Benz Stadium

11/15 – Detroit, MI @ Ford Field

11/20 – Austin, TX @ Circuit of The Americas