ZZ Top nach Dusty Hills Tod wieder auf der Bühne

Inzwischen reagierten auch die Kiss-Mitglieder Gene Simmons und Paul Stanley auf Green Days Version ihres Songs.

Am vergangenen Samstag (24. Juli) starteten Green Day zusammen mit Weezer und Fall Out Boy den Auftakt ihrer langerwarteten „Hella Meg Tour“ in Arlington, Texas. Neben einer ganzen Reihe eigener Klassiker spielten Green Day schließlich auch den Kiss-Song „Rock And Roll All Nite“ aus dem 1975er-Album „Dressed To Kill“. Nachdem verschiedene Clips ihrer Kiss-Performance via Social Media die Runde machten, sind nun auch der Kiss-Bassist Gene Simmons und Sänger Paul Stanley auf das Cover ihres Songs aufmerksam geworden. Sowohl Simmons als auch Stanley teilten via Twitter Videos, die Green Day während ihrer „Rock And Roll All Nite“-Performance zeigen und feierten…