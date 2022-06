ZZ Top kündigen neues Album „Raw“ an

Das neue Album von ZZ Top, „Raw“, erscheint am 22. Juli. Es stellt den Originalsoundtrack zur Netflix-Doku „That Little Ol‘ Band from Texas“ dar. Im Anhang findet ihr die Tracklist, die aktuelle Single „Brown Sugar“ sowie das Video zu „Tube Snake Boogie“. In der Pressemitteilung heißt es, dass die Neuauflage von „La Grange“, wie alle zwölf Stücke des Albums, in der Gruene Hall in New Braunfels, Texas aufgenommen wurden.

Andenken an Dusty Hill

Das neue Album wird wenige Tage vor dem Todestag von Dusty Hill, der sich am 28. Juli 2022 erstmals jährt, veröffentlicht. Billy Gibbons und Frank Beard bezeichnen den Aufnahmeprozess von „Raw“, das in nur einem Tag aufgenommen wurde, als „absolut ehrliche Rückkehr zu unseren Wurzeln“. Als Toningenieure wirkten Jake Mann und Gary Moon mit. Ryan Hewitt war für das Mixing von „Raw“ zuständig. Das Album erscheint als Heavyweight-Vinyledition (180g), CD sowie in digitaler Form. ZZ Top auf Tour durch Nordamerika Bereits vor der Veröffentlichung der neuen Platte touren ZZ Top auf ihrer „Raw Whisky Tour“ quer durch Nordamerika. Die Tour umfasst mehr als 100 Shows und führt die Rockband in die größten Veranstaltungsorte der Vereinigten Staaten. Der Titel der „Raw Whisky Tour“, die am 27. Mai in San Diego startet, bezieht sich auf das kommende Projekt und auf den „Tres Hombres“-Whisky der Band. „Brown Sugar“ hier hören Video zu „Tube Snake Boogie“



Tracklist „Raw“

1. Brown Sugar

2. Just Got Paid

3. Heard It On The X

4. La Grange

5. Tush

6. Thunderbird

7. I’m Bad, I’m Nationwide

8. Legs

9. Gimme All Your Lovin‘

10. Blue Jeans Blues

11. Certified Blues

12. Tube Snake Boogie