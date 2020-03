20 Milliarden Verlust: Coronavirus könnte für Hollywood teuer werden

Am 03. April kommt der neue James-Bond-Film in die Kinos. Den dazugehörigen Song wird dieses Jahr die Billie Eilish singen. Während der Oscar-Verleihung gab sie zum Titel-Track ein Update.

Billie Eilish legte wohl eines der beeindruckendsten Debüts in der jüngeren Popgeschichte hin. Im März 2019 veröffentlichte sie ihr erstes Album „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ und wurde damit zu einem gefeierten Star, ausgezeichnet mit dem International Music Award. Bei den diesjährigen Grammys wurde ihre Musik mit vier Grammys in den wichtigsten Kategorien ausgezeichnet und kurz darauf spielte sie bei den Oscars den Beatles-Track „Yesterday“. Das nächste große Projekt ist der anstehende Titel-Song für den neuen James Bond. Dazu gab sie während der Oscars ein kurzes Update. Bei einem Interview auf dem roten Teppich sprach die…