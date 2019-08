Foto: Getty Images, Jakubaszek. All rights reserved.

Inga Humpe und Tommi Eckart haben mit ihrem Projekt 2raumwohnung den deutschen Elektropop der letzten Jahre geprägt. Seit 20 Jahren umschreiben sie ein lässiges Party-Gefühl, das in Deutschland eigentlich so erst seit der Fußballweltmeisterschaft 2006 wahrgenommen wird. Songs wie „Wir trafen uns in einem Garten“ verkünden einen entspannten Optimismus, der auch dunkle Zeiten nicht ausklammert.

Nach acht Alben, Remix-Versionen für Ennio Morricone, Kollaborationen mit Paul van Dyk, Paul Kalkbrenner, Westbam und einigen Soundtracks feiern 2raumwohnung nun im kommenden Jahr in Jubiläum mit einer großen Tour. Zunächst neun Termine sind angekündigt, weitere dürften folgen.

Laut Pressemitteilung wird die Band alle Hits spielen, von „Sexy Girl“ bis „36 Grad“. Von „Wir trafen uns in einem Garten“ bis „Bei dir bin ich schön“, „Besser gehts nicht“, „2 von Millionen von Sternen“, „Wir werden sehen“, „Ich und Elaine“.

2raumwohnung – 20 Jahre Jubiläumstour 2020

19.03.2020 Köln / E-Werk

20.03.2020 Frankfurt / Batschkapp

21.03.2020 Stuttgart / Im Wizemann

27.03.2020 München / Muffathalle

28.03.2020 Zürich / Xtra

29.03.2020 Wien / Arena

02.04.2020 Leipzig / Täubchenthal

03.04.2020 Hamburg / Große Freiheit

04.04.2020 Berlin / Columbia Halle

Wie das Label Four Music ebenfalls ankündigte, können sich Fans in den kommenden anderthalb Jahren auf die Veröffentlichung einer Werkschau, auf ein Buch, neue Songs, auf Videoclips, Radioshows und auf noch einiges mehr freuen.