34 wichtige Alben, die 1984 erschienen sind

2 Metallica - „Ride The Lightning“

Metallicas zweites Studioalbum ist eines der wichtigsten Metal-Alben aller Zeiten und definierte nicht nur Thrash Metal, sondern Metal im Allgemeinen. Jeder Song ist hier ein Volltreffer: Vom Opener „Fight Fire With Fire“ über „For Whom The Bell Tolls“ bis zur Ballade „Fade To Black“ und dem Instrumentalstück „The Call Of Ktulu“.