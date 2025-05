36 langersehnte neue Filme, die im Sommer 2025 anlaufen

Trotz Todesfall am Set: „Rust“ kommt in die Kinos

Glücklicherweise hat uns Ryan Cooglers Kassenschlager „Sins of My Fathers“ kürzlich daran erinnert, warum es immer noch ein lebensveränderndes Erlebnis sein kann, ins Kino zu gehen und einen Film auf einer möglichst großen Leinwand zusammen mit anderen Zuschauern zu sehen. Und nachdem Marvels „Thunderbolts*“ den Mai bereits in Schwung gebracht hat, bevor das Spektakel mit Tom Cruise und dem Flugzeug offiziell die Saison eröffnet, scheint es schon jetzt, als könnte dies ein Sommer für die Geschichtsbücher werden.

Zumindest verspricht die bevorstehende Kinoperiode eine gewisse Vielfalt. Möchten Sie Pedro Pascal in einem MCU-Superheldenfilm sehen, in dem er eine der wichtigsten Figuren in der Geschichte von Marvel spielt? Kein Problem. Möchten Sie Pascal aber auch in einer politisch brisanten Satire sehen, die von einem der wichtigsten amerikanischen Autoren unter 40 gedreht wurde? Auch das können Sie haben. Ganz zu schweigen von Cruise, der sein Leben riskiert, Brad Pitt, der Formel-1-Rennwagen fährt, Sydney Sweeney, die eine Drogenabhängige spielt, Scarlett Johansson, die gegen Dinosaurier kämpft, Adam Sandler, der den unberechenbarsten Profigolfer der Welt zurückbringt, und einer offiziellen Vorstellung des Superman der nächsten Generation.

Es gibt viel zu sehen, selbst wenn man die Remakes, Reboots, Rom-Coms, Trad-Coms, Fortsetzungen, Prequels, „Requels“ und die unzähligen Horrorfilme nicht mitzählt, die alle in den nächsten 14 Wochen auf die großen – und in einigen wenigen Fällen auch nicht ganz so großen – Leinwände kommen. Wir haben eine Liste mit 36 Filmen zusammengestellt, die Sie diesen Sommer im Auge behalten sollten.

„Hurry Up Tomorrow“ (14. Mai)

Abel Tesfaye, alias The Weeknd, ist Co-Autor und Hauptdarsteller dieses surrealen Horrorfilms über eine mysteriöse Fremde (Jenna Ortega) – sie könnte ein Superfan, eine Stalkerin oder eine Kombination aus beidem sein –, die auftaucht, um einen Musiker namens Abel Tesfaye, alias The Weeknd, auf eine Reise der Selbstfindung mitzunehmen. Oder vielleicht wurde diese geheimnisvolle junge Frau geschickt, um ihm als Reiseleiterin durch einen seiner wahr gewordenen Albträume zu dienen. Möglicherweise ist sie auch nur eine Erfindung seiner von Ruhm verzerrten Fantasie. Wir lieben solche metafiktionalen Lieblingsprojekte! Barry Keoghan spielt einen von Tesfayes Mitarbeitern. Regie führt Trey Edward Shults (Krishna, Waves).

„Mission: Impossible – The Final Reckoning“ (21. Mai)

Als wir Ethan Hunt, den Superspion extraordinaire, das letzte Mal sahen, flog er mit einem Gleitschirm in Sicherheit, mit einem der beiden Schlüssel, die hoffentlich helfen würden, eine empfindungsfähige KI zu zähmen. Jetzt kehrt Tom Cruises unermüdlicher Held der Mission: Impossible-Reihe zurück, um den Job zu Ende zu bringen. Die zweite Hälfte dieses neuesten (und letzten?) Abenteuers, das gleichzeitig mit „M:I – Dead Reckoning Part One“ aus dem Jahr 2023 gedreht wurde, sollte eigentlich schon letztes Jahr erscheinen; persönlich sind wir froh, dass wir eine Verschnaufpause zwischen den beiden Filmen haben, in denen der Megastar sein Leben für unsere Unterhaltung riskiert. Die Serien-Stammdarsteller Ving Rhames, Simon Pegg und Angela Bassett sind wieder mit dabei. Ebenso wie die wichtigsten Personen (Wortspiel beabsichtigt!), die wir in der letzten Folge kennengelernt haben: Haley Atwell, Pom Klementieff, Esai Morales und Shea Whigham. Dun-dun-dun-DUN, dun-dun-dun-DUN-DUN…

„Lilo & Stitch“ (22. Mai)

Richtig – der Disney-Animationsfilm aus dem Jahr 2002 über einen pelzigen blauen Außerirdischen und das sechsjährige hawaiianische Mädchen, das sich mit ihm anfreundet, wird neu verfilmt. Entweder tanzen Sie gerade vor Freude oder Sie verdrehen die Augen. Maia Kealoha spielt Lilo, das junge Mädchen, das sich mit diesem chaotischen Außerirdischen anfreundet; Chris Sanders leiht Stitch seine Stimme in der CGI-Version; Sydney Elizebeth Agudong spielt Nani, Lilos ältere Schwester und Erziehungsberechtigte. Courtney B. Vance, Zach Galifianakis, Jason Scott Lee, Billy Magnussen und Tia Carrere sind ebenfalls mit von der Partie.

„Bring Her Back“ (7. August)

Die provokanten australischen Regisseure Danny und Michael Philippou legen nach ihrem erfolgreichen Debüt „Talk to Me“ aus dem Jahr 2022 einen weiteren Horrorfilm vor, der auf 11 gedreht ist. Diesmal begleiten sie eine junge, sehbehinderte Frau (Sora Wong) und ihren jugendlichen Bruder (Billy Barratt), die nach einer Familientragödie in einem Pflegeheim landen.

Ihre Vormundin (Sally Hawkins) wirkt nett – fast schon verdächtig nett. Ihr minderjähriger Mitbewohner (Jonah Wren Phillips) scheint ein wenig seltsam. Ihre Anwesenheit in dem Haus hat einen Hintergedanken. Dann wird es extrem beängstigend. Und mehr als nur ein bisschen blutig.

„Karate Kid: Legends“ (29. Mai)

Es gab den Originalfilm „Karate Kid“ aus dem Jahr 1984, der uns Ralph Macchios Martial-Arts-Underdog vorstellte und Fortsetzungen sowie die Netflix-Serie „Cobra Kai“ hervorbrachte. Und es gab das Remake von 2010, in dem Jaden Smith einen Teenager spielt, der von Jackie Chans Mr. Han trainiert wird. Dank der Wunder der unternehmensübergreifenden Verschmelzung von geistigem Eigentum erhalten wir nun einen Film, in dem beide bekannten Charaktere aus den beiden Filmen auftreten. Das bedeutet jede Menge Action, Leute!

„Der phönizische Meisterstreich (29. Mai)

Der Autor, Regisseur und äußerst stilvolle Wes Anderson ist mit einem weiteren Ensemblefilm zurück, der mit akribischem Produktionsdesign und Filmstars glänzt. (Die Besetzungsliste umfasst unter anderem Tom Hanks, Scarlett Johansson, Michael Cera, Bryan Cranston, Benedict Cumberbatch, Willem Dafoe, Riz Ahmed, Rupert Friend und Charlotte Gainsbourg; Bill Murray spielt natürlich Gott.) Der Fokus der neuesten Komödie des Kultregisseurs liegt jedoch weitgehend auf zwei Figuren: Anatole „Zsa-Zsa“ Korda (Benicio Del Toro), ein internationaler Wirtschaftsmagnat und prominenter Industrieller, und Liesl (Mia Threapleton), die Erbin seines Vermögens, die sich danach sehnt, in ein Kloster einzutreten. Vater und Tochter müssen um die Welt reisen, um einen letzten Deal abzuschließen, bevor Korda in den Ruhestand geht oder ermordet wird, je nachdem, was zuerst eintritt. Wir hoffen, dass es Ersteres ist.

„From the World of John Wick: Ballerina“ (5. Juni)

Aufgepasst, liebe eingefleischte John Wick-Fans (wir vermuten, ihr nennt uns Wickheads?): Die Handlung dieses Spin-offs der Filmreihe handelt von einer Tänzerin und Attentäterin namens Eve (Ana de Armas), die Rache für den Mord an ihrer Familie sucht. Die Handlung spielt zwischen dem dritten und vierten Wick-Film, was bedeutet, dass Keanu Reeves tatsächlich als jedermanns Lieblingskiller auf der Flucht zu sehen sein wird.

Ebenso wie die Serienregulars Ian MacShane, Angelica Huston und (RIP) Lance Reddick. Wir freuen uns auf das süße, süße, gut choreografierte Chaos.

„Echo Valley“ (13. Juni)

Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Mutter wie Kate Garrett (Julianne Moore), die auf einer Farm in Pennsylvania Pferde züchtet. Sie trauern bereits um den Verlust Ihres Partners. Dann kommt Ihre Tochter Claire (Sydney Sweeney) eines Nachts nach Hause, bedeckt mit dem Blut einer anderen Person. Sie können nicht noch eine weitere Person verlieren, die Ihnen nahesteht. Was sagen Sie der Polizei? Wie sorgen Sie dafür, dass Ihr Augapfel in Sicherheit ist? Können Sie sie sowohl vor den Ermittlern als auch vor dem zwielichtigen Kriminellen (Domnhall Gleeson) schützen, der Ihre drogenabhängige Tochter möglicherweise in üble Geschäfte verwickelt hat? Das sind die Fragen, die dieser Apple TV+ Originalfilm aufwirft, und wir hoffen, dass diese hochwertige Version eines typischen Lifetime-Channel-Thrillers einige Antworten für uns bereithält.

„The Life of Chuck“ (24. Juli)

Der Autor und Regisseur Mike Flanagan ist seit langem ein Bewunderer und Interpret der Werke von Stephen King (siehe „Doctor Sleep“, „Gerald’s Game“). Dennoch hätten wir nicht gedacht, dass er sich für seine nächste King-Verfilmung die seltsame, bewegende Novelle des Autors aussuchen würde – über einen gewöhnlichen Buchhalter namens Chuck, der wie ein Prominenter behandelt wird, während sowohl er als auch die Welt um ihn herum vor dem Aus zu stehen scheinen. Tom Hiddleston spielt den todkranken Zahlenjongleur, der plötzlich auf Plakatwänden und in Fernsehwerbespots auftaucht, gerade als die Welt selbst zu sterben scheint. Um ihm die letzte Ehre zu erweisen, erscheinen auch Chiwetel Ejiofor, Mark Hamill, Karen Gillan, Harvey Guillén aus „What We Do in the Shadows“ und Jacob Tremblay aus ‚Room‘.

„Pavements“ (6. Juni – noch kein deutscher Kinostart)

Alex Ross Perrys einzigartiger Blick auf die bahnbrechende Indie-Rockband der 1990er Jahre ist bereits in ausgewählten Städten angelaufen, kommt aber Anfang Juni in die Kinos – und glauben Sie uns, wenn wir sagen, dass sich ein Besuch lohnt, auch wenn Sie nicht zu den eingefleischten Fans gehören, die „Pavement Ist Rad“ auf die Stoßstange ihres Autos schreiben. Kurz gesagt: Der Filmemacher schlug der Band einen abendfüllenden Rockumentary vor. Sänger und Gitarrist Stephen Malkmus war nicht an einer Einführung in „Pavement für Dummies“ interessiert. Perry überlegte daraufhin, ein Fly-on-the-Wall-Porträt zu drehen, sobald die Band mit den Proben für ihre Tournee 2022 beginnen würde. Vielleicht würde er stattdessen eine Biografie drehen. Oder vielleicht würde Perry ein Jukebox-Musical mit den Songs der Band inszenieren und dann den Entstehungsprozess filmen. Seine Entscheidung: Er macht alle drei Projekte gleichzeitig und kombiniert sie. Sagen wir einfach, dass hier nicht nur Zürich verschmutzt wird.

„Drachenzähmen leicht gemacht“ (12. Juni)

Sie dachten, Disney sei das einzige Studio, das beschlossen hat, seine Animationshits als Realverfilmungen neu aufzulegen? Weit gefehlt! DreamWorks recycelt seinen Film aus dem Jahr 2010, der eine lukrative Franchise ins Leben gerufen hat, und verwandelt ihn in einen Realfilm, in dem Mason Thomas aus „The Black Phone“ Hiccup spielt, den klugen Wikinger-Teenager, der einen Drachen entdeckt und ihn [überprüft seine Notizen] trainiert. Nico Parker ist eine ebenfalls drachenbegeisterte Mitstreiterin und potenzielle Liebe. Gerard Butler ist Hicks‘ Vater und Anführer des Stammes (er hat den Charakter auch im Original gesprochen). Lob gebührt dem Digital-FX-Team für die Nachbildung der animierten Version von Toothless, dem geflügelten Wesen, das sich eng mit dem Helden verbindet.

„Materialists“ (21. August)

Die Drehbuchautorin und Regisseurin Celine Song hat sich mit dem Oscar-nominierten Drama „Past Lives“ aus dem Jahr 2023 sofort als Filmemacherin etabliert. Wir sind daher sehr gespannt auf ihren neuen Film, in dem Dakota Johnson eine professionelle Heiratsvermittlerin spielt, die ironischerweise selbst unter ihren eigenen Liebesproblemen leidet. Pedro Pascal und Chris Evans spielen ihre potenziellen Verehrer.

„Elio“ (19. Juni)

Oh, wie schön, ein neuer Pixar-Film! Dieses animierte Abenteuer dreht sich um den elfjährigen Elio, der fest davon überzeugt ist, dass es irgendwo in der Galaxie intelligente Lebensformen gibt. Es stellt sich heraus, dass der Junge Recht hatte. Nicht nur das, diese Außerirdischen halten ihn für den einzigen wahren Anführer der Erde und haben ihn zu einem interstellaren Gipfeltreffen gebeamt, damit er unseren blauen Planeten vertreten kann, während eine Schar von Außerirdischen versucht, eine totale kosmische Katastrophe abzuwenden.

Regie führten Adrian Molina und Madeline Sharafian, die beide an „Coco“ mitgearbeitet haben, sowie Domee Shi, die für unseren Lieblings-Kurzfilm von Pixar, ‚Bao‘, und den Film „Turning Red“ verantwortlich ist, der 2022 in die Hall of Fame aufgenommen wird.

„28 Years Later“ (19. Juni)

Danny Boyle kehrt in die dystopische Welt zurück, die er in „28 Days Later“ geschaffen hat (und die der spanische Horrorregisseur Juan Carlos Fresnadillo in der Fortsetzung „28 Weeks Later“ weiter ausgebaut hat) – Sie wissen schon, die Welt, in der ein Virus den Großteil der Bevölkerung in rennende, springende, wütende Zombies verwandelt? Fast 30 Jahre später scheinen diese gewalttätigen, unkontrollierbaren Irren immer noch unter uns zu leben, was das Leben für Vater Aaron Taylor-Johnson und seinen Sohn Alfie Williams erschwert. Jodie Comer und Ralph Fiennes gehören zu den Nicht-Infizierten, die gegen die wandelnden Untoten kämpfen. Das wird spannend.

„F1“ (26. Juni)

Brad Pitt hat ein Bedürfnis – ein Bedürfnis nach Geschwindigkeit! Und was ist schneller als Formel-1-Rennen? Der Star spielt einen ehemaligen Spitzenfahrer, der sich nach einem Unfall, der ihn erschüttert hat, aus dem Rennsport zurückgezogen hat. Doch dann taucht ein neues Wunderkind (Damson Idris) auf, und der ehemalige Star wird zurück in die Liga der Großen gelockt, um den zukünftigen Lewis Hamilton zu trainieren. Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) führt Regie. Kerry Condon, Javier Bardem und Tobias Menzies spielen die Nebenrollen. Die Autos geben Gas.

„M3GAN 2.0“ (26. Juni)

Sie ist zurück und mörderischer denn je! Die Fortsetzung des Horrorfilms von 2022 markiert die Rückkehr der Königin der Killerpuppen – entschuldige, Chucky – mit dem „Model 3 Generative Android“, der wieder einmal mordet, herumschleicht, soziopathisch lächelt und seinen sofort ikonischen lockeren Tanz aufführt. Außerdem ist Amie Donald als Titelfigur zurück, und Allison Williams und Violet McGraw übernehmen erneut ihre Rollen als Objekte der Liebe und des Zorns von M3GAN.

„Sorry, Baby“ (17. Juli)

Die große Entdeckung des diesjährigen Sundance Film Festivals, das Debüt der Autorin, Regisseurin und Hauptdarstellerin Eva Victor, handelt von einer Frau, die als Professorin an ihre ehemalige Alma Mater zurückkehrt – dieselbe Universität, an der sie ein Trauma erlebt hat, mit dem sie vielleicht noch nicht ganz fertig geworden ist. Manchmal erschütternd, oft urkomisch und erzählt in einer etwas fragmentierten Erzählweise, ist dies ein atemberaubendes Debüt, das seine Schöpferin als vielseitige Künstlerin etabliert, mit der man rechnen muss. Die Versuchung ist groß, Victor mit Phoebe Waller-Bridge zu vergleichen, zumal der Film starke Anklänge an „Fleabag“ hat (abgesehen vom Durchbrechen der vierten Wand). Aber die komische Stimme, die hier zum Ausdruck kommt, ist ganz und gar ihre eigene.

„Jurassic World: Die Wiedergeburt“ (2. Juli)

Weil man eine lukrative Franchise nicht einfach so begraben kann! Scarlett Johansson leitet eine Operation, deren Ziel es ist, die wenigen Dinosaurier aufzuspüren, die nach „Jurassic World Dominion“ übrig geblieben sind, und ihnen im Namen der Wissenschaft genetische Informationen zu entnehmen. Es kommt, wie es kommen muss: Die Dinge geraten außer Kontrolle.

Mahershala Ali, Rupert Friend und Jonathan Bailey aus „Wicked“ sorgen für Unterstützung durch die Homo sapiens. Die CGI-Dinosaurier sorgen für Konflikte und Gebissgeräusche. Regisseur Gareth Edwards hat bereits die faszinierenden Indie-Filme ‚Monsters‘ und „Rogue One“ gedreht, in denen große Kreaturen gegen Menschen kämpfen, das spricht also für den Film.

„The Old Guard 2“ (2. Juli)

Erinnern Sie sich an die Verfilmung des Comics von Greg Rucka und Leandro Fernández aus dem Jahr 2020, in der Charlize Theron als Anführerin einer Gruppe jahrhundertealter Kriegerinnen, die zu Söldnerinnen geworden sind, ordentlich aufräumte? Ziemlich gut, oder? Nun gibt es endlich eine Fortsetzung, in der Therons skyttische Anführerin ihre fröhliche Truppe von Auftragskillerinnen auf ein weiteres – wahrscheinlich ziemlich gewalttätiges und blutiges – Abenteuer führt. Die Regisseurin des Originals, Gina Prince-Blythewood, ist bei Teil 2 leider nicht dabei (Victoria Mahoney übernimmt die Regie). Aber die meisten Darsteller des ersten Films, darunter KiKi Layne, Chiwetel Ejiofor, Matthias Schoenaerts und Luca Marinelli, sind wieder mit dabei; Uma Thurman und Henry Fielding ergänzen die Besetzung der Filmwelt.

„40 Acres“ (2. Juli, noch kein deutscher Kinostart)

Die beeindruckende Danielle Deadwyler (Till, Woman in the Yard, The Piano Lesson) führt eine Gemeinschaft von Überlebenden der Apokalypse an, denen es gelungen ist, ein Stück Ackerland in einen Zufluchtsort zu verwandeln – einen Ort, den sie wachsam gegen verschiedene andere Gruppen verteidigen müssen, die ebenfalls versuchen, in einer neuen, verbrannten Welt zu überleben. Sie kommunizieren über Funknetze mit ähnlichen landwirtschaftlichen Außenposten, und als mehrere dieser anderen Siedlungen verstummen, beginnt die hartgesottene Frau zu begreifen, dass eine Bedrohung von außen auf sie zukommt. Regie führt der TV-Veteran R.T. Thorne.

„Superman“ (10. Juli)

James Gunn präsentiert sein erstes großes Projekt als neuer kreativer Kopf hinter dem DC Cinematic Universe 2.0 (Creatures Commandos war eher ein Soft Launch, also bitte keine Kommentare dazu), und er startet im Wesentlichen mit der ikonischsten Figur aus ihrem Stall. David Corenswet schlüpft in den roten Umhang, um den Mann aus Stahl und sein Alter Ego Clark Kent zu spielen; Rachel Brosnahan ist die wunderbare Ms. Lois Lane; Nicholas Hoult rockt die Chromfrisur als Lex Luthor. Dem Trailer nach zu urteilen, hat Gunn vor, in diesem ersten Teil auch viele weniger bekannte DC-Charaktere aufzutauchen. Es braucht einen ganz bestimmten Comic-Fan eines bestimmten Alters, um sich darüber zu freuen, dass Krypto der Hund sein Debüt auf der großen Leinwand feiert.

„Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ (17. Juli)

Der Slasher-Film von 1997 erhält ein neues „Requel“ – eine Kombination aus „Reboot“ und ‚Sequel‘ für diejenigen unter Ihnen, die den Film „Scream“ aus dem Jahr 2022 nicht gesehen haben – das bringt eine Reihe neuer Gesichter (Sarah Pidgeon, Chase Sui Wonders, Madelyn Cline, Jonah Hauer-King, Tyriq Winters) auf den Weg des mörderischen Fischers mit dem Haken. ABER: Es kehren auch einige wichtige Darsteller aus dem Original zurück, also machen Sie sich bereit für Jennifer Love Hewitt und Freddie Prinze Jr., die die Kinder warnen!

„Eddington“ (17. Juli)

Wir schreiben das Jahr 2020 (erinnern Sie sich noch an dieses völlig entspannte Jahr?), der Ort ist Eddington, New Mexico, und es herrscht ein Kampf zwischen dem „Sheriff für Recht und Ordnung“ dieses südwestlichen Dörfchens (Joaquin Phoenix) und dem Bürgermeister (Pedro Pascal) – und da der Mann hinter der Kamera, der diesen turbulenten Moment der amerikanischen Geschichte wieder aufgreift, der Autor und Regisseur Ari Aster (Hereditary, Midsommar, Beau Is Afraid) ist, wird es wahrscheinlich spannend und seltsam werden. Wenn es jemanden gibt, den wir gerne zu der derzeit gespaltenen Lage der Nation hören würden, dann ist es ein Filmemacher, der sich sowohl mit Absurdität als auch mit abgrundtiefem Horror bestens auskennt. Emma Stone, Austin Butler, Luke Grimes aus „Yellowstone“ und Clifton Collins Jr. sind ebenfalls mit von der Partie.

„Fantastic Four: First Steps“ (24. Juli)

Zweimal haben die Machthaber versucht, Marvels erste Familie in eine Superhelden-Filmreihe der Extraklasse zu verwandeln. (Dreimal, wenn man die von Roger Corman produzierte Version aus den Neunzigern mitzählt.) Zweimal ist es ihnen nicht ganz gelungen, das einzufangen, was die Comic-Version dieser Figuren so lebendig gemacht hat. Jetzt, da die Fox-Helden in das MCU integriert wurden, yadda, yadda, yadda, bekommen wir vielleicht endlich einen „Fantastic Four“-Film, der den Lesern näher kommt und den sie lieben. Pedro Pascal ist Reed Richards, der dehnbarste Wissenschaftler weit und breit. Vanessa Kirby ist Sue Storm, deren Superkraft … Moment mal, wo ist sie hin? Joseph Quinn aus „Stranger Things“ glänzt als Johnny Storm, alias die menschliche Fackel. Und Ebon Moss-Bachrach ist Ben Grimm, dessen Karriere als das Ding einen holprigen Start nimmt [weicht Tomaten aus, die vom Wortwitz-hassenden Publikum geworfen werden]. Und das Ganze spielt in den frühen 1960er Jahren, also genau zu der Zeit, als Stan Lee und Jack Kirby die Gruppe ins Leben riefen und Comics für immer veränderten. Oder vielleicht für immer [wird mit faulen Früchten im Gesicht getroffen].

„Happy Gilmore 2“ (25. Juli)

Es ist tatsächlich soweit: Adam Sandler bringt endlich den Mann zurück, der Golf zu einem Vollkontaktsport gemacht hat, in dieser lang erwarteten Fortsetzung seiner bahnbrechenden Komödie von 1996. Der Trailer gibt uns einen ersten Einblick in die Gastauftritte von Bad Bunny und Travis Kelce, und wir sind sicher, dass sie nicht die einzigen Prominenten sind, die einen Gastauftritt haben werden.

Wir wetten auch, dass Happy mit dem Alter nicht ganz so milde geworden ist, dass seine Fehde mit Shooter McGavin (Christopher McDonald) kurz vor der Eskalation steht und dass Sandler und sein langjähriger Kumpel und Co-Autor Tim Herlihy eine Menge Bros wie begeisterte Schulkinder zum Quietschen bringen werden. Nun zu der möglichen Fortsetzung von „Billy Madison“, auf die wir auch schon so lange warten … „Oh, Hi“ (25. Juli)

Es ist eine gute, altmodische Geschichte: Junge (Logan Lerman) trifft Mädchen (Molly Gordon), Junge und Mädchen fahren zusammen übers Wochenende weg, die Beziehung hält nicht und alles geht in die Brüche! Der Überraschungshit des diesjährigen Sundance Film Festivals, Sophie Brooks‘ Beitrag zum modernen Rom-Com-Kanon, hatte schon vor der Übernahme durch Sony Picture Classics langsam für Aufsehen gesorgt. Auch die Nebenrollen sind gut besetzt: Geraldine Viswanathan aus „Thunderbolts*“, John Reynolds aus „Search Party“, David Cross, Polly Draper und Desmin Borges aus „You’re the Worst“.

„Together“ (31. Juli)

Liebe bedeutet, sich nie entschuldigen zu müssen – aber manchmal muss man auch mit einer elektrischen Säge an die Gliedmaßen seines Seelenverwandten gehen, wenn diese durch unerwartete übernatürliche Einflüsse mit dem eigenen Arm verschmelzen. Der Filmemacher Michael Shanks wirft einen einzigartigen Blick auf die Fallstricke der modernen Romantik und besetzt das echte Ehepaar Dave Franco und Alison Brie als Paar, das beschließt, einen großen Schritt in seiner Beziehung zu wagen und gemeinsam aufs Land zu ziehen. Trotz der Tatsache, dass er mehr als nur ein bisschen bindungsunfähig ist, kommen sie sich näher. Im wahrsten Sinne des Wortes näher. Wie in … nun ja, am besten entdecken Sie das zentrale Konzept dieses Body-Horror-Films selbst.

„Die nackte Kanone“ (31. Juli)

Wenn man uns vor Jahren gesagt hätte, dass wir im 25. Jahr des 21. Jahrhunderts einen neuen „Die nackte Pistole“-Film bekommen würden und dass Frank Drebin von dem Darsteller aus „Schindlers Liste“ gespielt werden würde, hätten wir vielleicht etwas verwirrt reagiert.

Aber dann erinnerten wir uns an dieses und sahen auch den Teaser, und plötzlich schien es eine geniale Idee zu sein, Liam Neeson in die Rolle von Leslie Nielsen zu stecken. Sie haben sogar die gleichen Initialen! Ein weiteres gutes Zeichen: Akiva Schaffer, ehemaliges Mitglied von Lonely Island, führt Regie.

„Freakier Friday“ (7. August)

Im Jahr 2003 spielten Jamie Lee Curtis und eine junge Lindsay Lohan in einem Remake des Disney-Klassikers aus den 1970er Jahren über eine Mutter und eine Tochter, die ihre Körper tauschen. Der Film war ein großer Erfolg. Curtis spielte anschließend eine Reihe von Rollen, belebte die „Halloween“-Reihe neu und gewann einen Oscar. Lohan spielte in „Mean Girls“ mit und durchlebte mehrere Lebensphasen mit Höhen und Tiefen, bevor sie schließlich zu einem stabileren Leben fand. Die Tatsache, dass die beiden für eine Fortsetzung wieder zusammenkommen, ist eine hervorragende Nachricht für Fans des Originals und verspricht jede Menge neue Verwirrungen durch den Körpertausch. Mal sehen, wie viel verrückter dieser Freitag noch werden kann.

„Weapons – Die Stunde des Verschwindens“ (7. August)

Als der ehemalige Sketch-Komiker und heutige Filmemacher Zach Cregger seinen selbst geschriebenen Horrorfilm – eine kleine Geschichte über eine Frau, Airbnb und einen Psychopathen namens „Barbarian“ – an den Mann bringen wollte, hatte er Schwierigkeiten, Interessenten zu finden. Als er jedoch begann, sein Nachfolgewerk zu diesem Überraschungshit zu pitchen, lieferten sich die Studios einen Bieterkrieg um die Rechte an diesem Film. Bislang gibt es nur wenige Details darüber, was Cregger vorhat (und warum alle in Hollywood nach ihren Scheckbüchern greifen), aber wir wissen, dass Julia Garner eine Grundschullehrerin spielt, deren Schüler auf mysteriöse Weise verschwinden, Josh Brolin den Vater eines der vermissten Kinder spielt und dass, nach dem unheimlichen Trailer zu urteilen, in dieser Tragödie eine Menge schlimmer Dinge passieren. Seien Sie bereit.

„Nobody 2“ (14. August)

Bob Odenkirk, Sketch-Comedy-Legende, ernsthafter Schauspieler und Actionheld, kehrt als Hutch Mansell (dieser Name!) zurück, ein typisch langweiliger Vorstadtvater, der in Wirklichkeit ein von der Regierung ausgebildeter Killer ist. Und jetzt, da seine Familie von seiner geheimen Vergangenheit und seinen ganz besonderen Fähigkeiten weiß, beginnt für den ehemaligen Attentäter ein völlig neues Spiel.

Wir hoffen, dass diese Fortsetzung des Thrillers aus dem Jahr 2021 wieder mit ebenso actionreichen Kampfszenen aufwartet und uns verrät, ob Hutch nach dem Kampf gegen Horden von Bösewichten immer noch jeden Dienstagabend den Müll rausbringen muss. Connie Nielsen, Christopher Lloyd, RZA und Michael Ironside übernehmen ihre Rollen aus dem Original, Sharon Stone und Colin Hanks sind als neue Freunde und/oder Feinde mit von der Partie.

„Highest 2 Lowest“ (5. September)

Im Jahr 1963 adaptierte Akira Kurosawa Ed McBains Kriminalroman „King’s Ransom“ für die Leinwand und verwandelte die Geschichte einer Entführung eines reichen Geschäftsmannes in eine Parabel über Moral und einen spannenden Polizeithriller.

Nun nimmt sich Spike Lee die Geschichte vor, aktualisiert sie für das 21. Jahrhundert und verlegt sie in die Musikindustrie. Denzel Washington (in ihrer fünften gemeinsamen Filmrolle) spielt einen Mogul, der sich mit der Entführung des Sohnes seines Chauffeurs auseinandersetzen muss. Jeffrey Wright spielt den Chauffeur und alten Freund des Bonzen; A$AP Rocky, Ice Spice, Ilfenesh Hadera und Michael Potts aus „The Wire“ runden die Besetzung ab.

„Honey Don’t!“ (22. August, noch kein deutscher Kinostart)

Der Filmemacher Ethan Coen und seine Co-Autorin, Cutterin und Lebensgefährtin Tricia Cooke veröffentlichen den zweiten Teil ihrer geplanten „lesbischen B-Movie-Trilogie“ mit Margaret Qualley (Drive-Away Dolls) in der Rolle der hartgesottenen Detektivin Honey O’Donoghue, einer altmodischen Schnüfflerin mit Mumm und Elan. Sie untersucht einen Fall, in dem es um eine verkohlte Leiche in einem Auto, einen lokalen Prediger (Chris Evans) und eine Polizistin (Aubrey Plaza) geht, die eine Femme fatale, eine potenzielle Liebesinteresse oder möglicherweise beides sein könnte.

„Lurker“ (22. August, noch kein deutscher Kinostart)

Ein weiteres Highlight des diesjährigen Sundance Film Festivals ist das Debüt des Drehbuchautors und Regisseurs Alex Russell, der ein altbekanntes Thema – die Machtungleichheit zwischen Berühmtheiten und denen, die ihnen nahe stehen – aufgreift und es so gefährlich komisch inszeniert, dass man sich am liebsten die Augen zuhalten möchte. Ein durstiger Durchschnittsmensch (Théodore Pellerin) arbeitet sich in die Entourage einer britischen Popsängerin (Archie Madekwe aus „Saltburn“) vor, die nur noch einen Hit vom Superstar-Ruhm entfernt ist. Sobald er jedoch zum inneren Kreis gehört, muss er mit allen Mitteln kämpfen, um dort zu bleiben. Man könnte es als „Nightcrawler“ für die Social-Media-Generation bezeichnen.

„Caught Stealing“ (29. August, noch kein deutscher Kinostart)

Darren Aronofsky führt Regie bei diesem New Yorker Krimi-Thriller, in dem mehrere Bewohner der Lower East Side – darunter ein ehemaliger Baseballstar (Austin Butler), der vom Glück verlassen ist, seine Freundin, eine Rettungssanitäterin (Zoë Kravitz), sein Punkrocker-Nachbar (Matt Smith) und eine Reihe von Gangstern und Schlägern aus dem Jahr 1998 – in eine Geschichte verwickelt werden, in der es um verschwundenes Mafiageld und eine Verwechslung geht. Die Besetzung ist beeindruckend: Regina King, Bad Bunny, Liev Schreiber, Griffin Dunne, Vincent D’Onofrio, Action Bronson und D’Pharoah Woon-A-Tai aus „Reservation Dogs“ machen ebenfalls mit.

„Die Rosenschlacht“ (28. August)

Denn wenn wir im Jahr 2025 ein Remake von „The War of the Roses“ haben müssen, dann sollte es unbedingt Benedict Cumberbatch und Olivia Colman in den Hauptrollen geben. Die britischen Schauspieler übernehmen die Rollen – die 1989 von Michael Douglas und Kathleen Turner in der schwarzen Komödie gespielt wurden – eines Paares, das in eine erbitterte Scheidung verwickelt ist, bei der es um alles oder nichts geht. Nach dem ersten Trailer zu urteilen, den Searchlight veröffentlicht hat, scheint die Neuauflage von Regisseur Jay Roach genauso bösartig und giftig zu sein wie das Original. (Das gilt auch für die Tatsache, dass Tony McNamara, der Drehbuchautor von „The Favourite“, das Drehbuch mitgeschrieben hat.)

Dieser Artikel wurde von Kristina Baum aus dem Englischen übersetzt und angepasst. Das Original finden Sie hier.