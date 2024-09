50 Jahre ABBA: Veröffentlichung aller Singles von 1972 bis 2022

Zum 50. Jubiläum ihres Sieges beim Eurovision Song Contest 1974 mit, veröffentlichen ABBA am 25. Oktober 2024 eine Sammlung ihrer größten Hits. Diese Veröffentlichung markiert eine Neuheit in der Geschichte der schwedischen Popband. Sie umfasst erstmals alle Single-A-Seiten, die ABBA von 1972 bis 2022 herausgebracht haben, inklusive der Singles ihres Comeback-Albums „Voyage“ aus dem Jahr 2021.

ABBA präsentiert 50-Jahre-Retrospektive

Die Retrospektive wird den Titel „The Singles – The First Fifty Years“ tragen und eine chronologische Reise durch die Geschichte der Band bieten. Von „Ring Ring“ und „Love Isn’t Easy (But It Sure Is Hard Enough)“ bis hin zu den weltweiten Hits wie „Mamma Mia“, „SOS“ und „Super Trouper“.

Ebenfalls werden ihre erfolgreichen Comeback-Singles von 2021 wie „Don’t Shut Me Down“ und „I Still Have Faith in You“ Teil der Sammlung sein. „The Singles – The First Fifty Years“ setzt damit das Konzept ihres 1982 erschienenen Doppelalbums „The Singles – The First Ten Years“ fort und aktualisiert es um vier Jahrzehnte. Die Kollektion enthält auch einige Lieder, die nur in bestimmten Ländern als Singles veröffentlicht wurden, wie „Hasta Mañana“. Der Titel „The First Fifty Years“ ist optimistisch gewählt – man hofft also auf 50 weitere Band-Jahre.

Der überraschende Eurovision-Triumph, der alles veränderte

Vor 50 Jahren änderte sich für die damals noch weitgehend unbekannte schwedische Popband vieles. ABBA gewann überraschend den Eurovision Song Contest mit ihrem Hit „Waterloo“ und legte damit den Grundstein für ihre Karriere. Eigentlich wurde damals die britisch-australische Sängerin Olivia Newton-John als Favoritin gesehen. Dennoch schafften es die vier Schweden mit ihrem Auftritt und dem Ohrwurm-Potenzial ihres Songs, das Publikum und die Juroren zu begeistern.

Mit ihrem Sieg begann die vier Bandmitglieder ihren Weg zum Weltruhm. Die Single „Waterloo“ stürmte die Charts in 54 Ländern, erreichte in vielen davon die Top 10 und verkaufte sich weltweit über 5 Millionen Mal. In Deutschland und Großbritannien war es der erste von vielen Nummer-1-Hits, die das Quartett landen sollte.