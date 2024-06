Bei ihrer spektakulären Hologramm-Show „ABBA Voyage“ standen sie als digitale Lichtgebilde auf der Londoner Bühne. Im heimischen Stockholm sind Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad nun in Fleisch und Blut erschienen. Im Königlichen Schloss nahmen die Vier am letzten Freitag (31. Mai) von König Carl XVI. Gustaf den Vasa-Orden im Empfang.

Als „Commanders Of The First Class“ wurden sie für ihre „herausragende Leistungen im schwedischen und internationalen Musikleben“ ausgezeichnet, wie es in der offiziellen Laudatio heißt. Der König höchstpersönlich hatte zuvor im öffentlich-rechtlichen „Sveriges Radio“ das Lebenswerk der Band und den Einfluss von ABBA auf die Entwicklung der schwedischen Popmusik im weltweiten Markt gewürdigt.

Im Fall ABBA wurde das „Voting“ Anfang 2024 für angemessen befunden und final bestätigt

Die Verleihung ist auch insofern bemerkenswert, als dass es das erste Mal seit 50 Jahren ist, seit dieser königliche Orden wieder an schwedische Staatsbürger verliehen wird. Nach 1974 (dem Jahr, als ABBA mit „Waterloo“ durchgestartet sind) hatte Schweden die Verleihung der Auszeichnung an Landsleute eingestellt. Man hatte das Prozedere damals als „nicht mehr zeitgemäß“ angesehen. An Nicht-Schweden wurde den Vasa-Orden weiterhin vergeben. Im Jahr 2022 führte das schwedische Parlament die Ordens-Verleihung dann wieder ein.

Nun gibt es ein öffentliches Vorschlags-System, um verdiente Staatsbürger und Staatsbürgerinnen zu nominieren. Sowohl die schwedische Regierung und als auch das Königshaus blicken über die Nominierten. Im Fall ABBA wurde das „Voting“ Anfang 2024 für angemessen befunden und final bestätigt.

Bei der „Revival“-Zeremonie wurden auch 13 weitere schwedische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen für ihre Leistungen und Verdienste geehrt, darunter zwei Nobelpreisträger: der Genetiker Svante Pääbo und die französisch-schwedische Physikerin Anne L’Huillier.

König Silvia und Carl Gustaf sind bekennende Fans von ABBA. Bei einer Party vor der offiziellen Königlichen Hochzeit im Jahre 1976 spielten ABBA als Überraschungs-Act ihren Hit „Dancing Queen“. Ein Song, der laut Carl Gustaf zum Dauerbegleiter des Königspaares geworden ist.

Anni-Frid Lyngstad, die mit einer Gehhilfe zur Zeremonie erschien, ist zudem seit den 1990er-Jahren mit den beiden befreundet. Dieser direkte Kontakt entstand durch ihren inzwischen verstorbenen Ex-Mann, ein deutscher Adeliger und Jugendfreund des späteren Königs. Anni-Frid unterstützt seit längerem die Wohltätigkeitsprojekte von Königin Silvia.