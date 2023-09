The Police geben TikTok-Debüt: „Wir räumen mit einigen Mythen auf – und schaffen neue“

Anlässlich des 40. Jubiläums des Police-Albums „Synchronicity“, launcht die Rockband ihren offiziellen TikTok-Account. Auf dem Profil wollen sie wohl einige nie zuvor gesehene Aufnahmen aus dem Archiv teilen. In einem bereits veröffentlichten Clip kündigt Schlagzeuger Steward Copeland an: „Wir werden alte Geschichten erforschen, obskure Songs erklären, einige Mythen zerstören [und] einige Mythen begründen.“

In einem der ersten vier Videos, die bereits online gestellt wurden, gibt Copeland eine Unterrichtsstunde im sogenannten „Police 101“, in der er über die Anfänge der Band und den Punk-Boom von 1976 spricht. „Die einzige Möglichkeit, einen Auftritt zu bekommen, war, eine Punkband zu sein“, erklärt der 71-Jährige der jungen TikTok-Generation. Auch Gitarrist Andy Summers erzählt über den Beginn ihrer langjährigen Karriere. „Wir haben angefangen, viel zu üben. Und da begannen wir, unseren eigenen Stil zu finden. Die Chemie der drei besonderen Individuen, die The Police ausmachte, konnte so niemals nachgeahmt werden“, meint das Bandmitglied in einem weiteren Clip. Der dritte im Bunde, Sting, ließ sich auf dem neuen Account allerdings noch nicht blicken. Hier kommt man zum TikTok-Profil.

Die Police-Single „Every Breath You Take“ wurde bis heute als Sound für mehr als 165.000 TikTok-Videos verwendet. Deshalb erstellte das Trio eine „Official Guest Playlist“ mit einigen ihrer bekanntesten Songs, die es Nutzer:innen erlaubt noch mehr Inhalte mit verschiedenen Songs zu erstellen.

Das fünfte und letzte Studioalbum der Band „Synchronicity“ erschien 1983, ist die erfolgreichste Platte der Band und gilt als eines der wichtigsten Werke der Second British Invasion. Das Album schaffte es seiner Zeit nicht nur auf die Nummer eins der Charts – sowohl in der USA, als auch in Großbritannien – sondern wurde 2009 sogar in die „Grammy Hall Of Fame“ aufgenommen.