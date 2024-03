Ehepaar Taylor-Johnson: Wenn 24 Jahre Unterschied ein Thema werden

Sie sind eines der „meist diskutierten Paare Hollywoods“: Aaron Taylor-Johnson (33) und seine Frau Sam Taylor-Johnson (57), die beide aus England kommen und in Kalifornien ihr Glück fanden.

Seit der Darsteller nach Auftritten im 2022er-Actionfilm „Bullet Train“ oder in Christopher Nolans Spionage-Thriller „Tenet“ als Nachfolger von Daniel Craig als James Bond gehandelt wird, rückt auch sein Privatleben nochmals massiv ins Rampenlicht.

Der Mann aus Buckinghamshire ist verheiratet mit der Kino-Regisseurin von „Nowhere Boy“, „Fifty Shades of Grey“ und dem kommenden Amy-Winehouse-Biopic „Back to Black“. Die beiden sind, so der britische Boulevard, „in ihren Karrieren bestens etabliert“.

Kontroverse Liebe beschäftigt UK-Presse

Doch nicht nur ihre jahrelangen Profi-Karrieren sorgten für Schlagzeilen. Es war und ist die Liebesgeschichte des Paares, die immer wieder als „kontrovers“ bezeichnet wurde. Beide sollen sich seit 2009 näher kennen. „The Sun“ und Konsorten machten den Altersunterschied von 24 Jahren zum Dauerthema. Der französische Präsident Emanuel Macron und Gattin, seine frühere, Französisch-Lehrerin Brigitte Troneux, die ebenfalls 24 Jahre älter ist, lassen schön grüßen.

Aaron und Sam lernten sich bei den Dreharbeiten zu dem Film „Nowhere Boy“ kennen. Aaron spielte die Hauptrolle des jugendlichen John Lennon, der seine Musikkarriere im grauen Liverpool der späten 1950er begann, bevor er zum Mitbegründer der Beatles wurde. Zu jener Zeit war Aaron 19 und Sam, die Regisseurin des Films, 42 Jahre alt.

Bei der Premiere des (Musik-)Films im Oktober 2009 schritten beide bereits als Paar über den roten Teppich. In der Londoner Tageszeitung „The Guardian“ erzählten sie aus dem Nähkästchen: Zusammengezogen im März 2009, gefunkt habe es bei den Dreaharbeiten. „Ich habe es geschafft, mich bis fast zum Ende des Films zurückzuhalten“, so Sam Taylor-Johnson.

Anfang 2010 wird die Nachricht bestätigt, dass Aaron und Sam ihr erstes Kind erwarten. Sam hatte bereits 1997 und 2005 zwei Töchter mit ihrem Ex-Mann Jay Jopling bekommen, von dem sie sich 2008 trennte. Im Juli 2010 bekam das Paar sein erstes gemeinsames Kind, eine Tochter namens Wylda Rae, und zwei Jahre später, im Januar 2012, ein weiteres Mädchen namens Romy Hero Johnson.

„Ich bin eine alte Seele und sie ist eine junge Seele“

Mit großem Bohei wurde ihre Hochzeit im noblen Babington House in Somerset registriert, im Kreise ihrer Familie und Freunde. Hier wurde auch beschlossen, den Namen des jeweils anderen anzunehmen und zu Taylor-Johnson zu werden, was Aaron gegenüber „The Guardian“ „als überaus wichtig“ bezeichnete.

Zum vielfältig thematisierten Altersunterschied hat das Paar in ausgewählten Interviews gesprochen. Aaron sagte etwa, etwas verklausuliert, im „Sunday Independent“: „Ich bin eine alte Seele und sie ist eine junge Seele“.

Die zweimalige Krebsdiagnose bei Sam Taylor-Johnson feuerte das Klatsch-Potential erneut an. „Nach all dem Mist, den ich durchgemacht habe, höre ich nicht wirklich auf die Meinung anderer Leute“, sagte sie wiederum dem „Guardian“. „Ich folge einfach meinem Herzen und meinen Instinkten.“

Im US-Fachmagazin Hollywood Reporter bekannte sie: „Wenn ich auch nur einen Gedanken an andere Leute verschwenden würde, wäre ich der unglücklichste Mensch, wahrscheinlich immer noch in einer unglücklichen Ehe (…) Die Leute reden gerne darüber. Ich sage dann: ‚Aber es funktioniert besser als meine letzte Ehe. Unsere jetzige hat länger gehalten als die Ehen vieler meiner Freunde!“