Abba sprechen schon über weitere neue Songs

Einen Auftritt von Abba beim Glastonbury-Festival 2019 wird es nicht geben – es wird überhaupt keine Reunion-Tour der vier Schweden geben. Gerüchte, dass Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson and Anni-Frid Lyngstad auf die Bühne zurückkehren könnten, wurden von der Managerin der Band gleich wieder beerdigt. Bestätigt ist bislang, dass Abba eine Hologramm-Tournee ab dem kommenden Jahr in Angriff nehmen, was bedeutet, dass Avatare auftreten, digitale Versionen der jungen Musiker. Nachdem Abba ihre Wiedervereinigung im Studio bekannt gaben, plus den Titel eines neuen Songs („I Still Have Faith In You“), schnellten bei britischen Buchmachern die Wetten für einen Glastonbury-Gig in die…