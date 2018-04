Reunion: So lange hielten Abba ihre neuen Songs geheim

Robert Smith hat bekannt gegeben, dass er an neuen The-Cure-Songs arbeitet. Einen ungefähren Fahrplan für die Veröffentlichung neuen Materials, ihres ersten Albums seit „4:13 Dream“ von 2008, nannte der 59-Jährige jedoch nicht. Im Gespräch mit BBC 6 Music sagte Smith, dass ihm die diesjährigen Aktivitäten rund um die Band neue Inspiration verliehen hätten. Er kuratiert das im Juni stattfindende Meltdown Festival in London und verantwortet die Headliner-Show (24. Juni), bei der verschiedene Bands gemeinsam mit ihm Cure-Songs aufführen. Am 7. Juli steht außerdem das Konzert zum 40. Jubiläum der ersten Single, „Killing an Arab“, an – Smith und Kollegen treten…