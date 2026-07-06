Taylor Swifts BFF Abigail Anderson trug dieses Indie-Label-Kleid zur Hochzeit – hier könnt ihr es kaufen

The The: Matt Johnson im Interview – ist Deutschland der 51. Staat der USA?

Hans Zimmer im Interview: „Hassenswerte Musik zu schreiben, auch das ist mein Privileg“

Amerika hatte heute seine Version der royalen Hochzeit: Taylor Swift und Travis Kelce haben sich in einer Zeremonie im Madison Square Garden das Jawort gegeben. Das Promi-Aufgebot konnte es locker mit der Met Gala aufnehmen – die Stars strömten in Scharen herbei, um das Paar zu feiern.

Unter den Gästen sollen Ethan Hawke, Selena Gomez, Sabrina Carpenter und Dakota Johnson gewesen sein, während Adam Sandler die Trauung leitete (ja, das stimmt wirklich – kein Gerücht). Swifts langjährige beste Freundin Abigail Anderson war natürlich auch dabei, um das Glück der beiden zu feiern.

Während Swift ein maßgeschneidertes Dior-Haute-Couture-Kleid trug, sorgte Anderson – die Swift seit 2004 kennt und Songs wie „Fifteen“ inspirierte – mit ihrem Sau-Lee-Kleid für Aufsehen im Netz. Der Look war ohnehin ein Hingucker, doch Anderson teilte ihn auch noch mit einer anderen Hochzeitsgästin: Laura Kruk, der Verlobten von JuJu Smith-Schuster – also Travis Kelces Ex-Teamkollegen.

Wenig überraschend: Das Kleid verkauft sich nach seinem doppelten Auftritt bei Swifts Hochzeit rasend schnell – aber ihr könnt es noch bei Revolve und Anthropologie finden.

Beide Frauen trugen zur Feier denselben Kleiderschnitt, und wer es ihnen gleichtun möchte, kann das Kleid noch online ergattern. Bei Revolve ist es derzeit als Vorbestellung verfügbar, mit einem Versandzeitraum zwischen dem 18. und 26. Juli. Die Größen schwinden bereits sichtbar, und nach dem viralen Hype in den sozialen Medien rechnen wir nicht damit, dass das Stück lange auf Lager bleibt. Zum Glück haben wir es auch bei Anthropologie entdeckt, wo zum Zeitpunkt der Recherche noch alle Größen verfügbar waren.

Andersons Kleid stammt von der Hongkonger Designerin Cheryl Leung und ihrem unabhängigen Label Sau Lee. Es kostet 795 Dollar und besteht hauptsächlich aus Polyester mit aufwendigen floralen Details am Oberteil. Nachdem Fotos von Anderson und Kruk auftauchten, spekulierten Fans im Netz sofort, ob die übereinstimmenden Kleider Brautjungfernroben sein könnten – bestätigt wurde das bislang nicht. Swift selbst stand 2017 übrigens als Brautjungfer bei Andersons Hochzeit am Altar.

Wenn das hier auch nur annähernd so läuft wie mit dem Polo-Ralph-Lauren-Kleid, das Swift bei ihrer Verlobung trug, solltet ihr keine Zeit verlieren. Alles, was mit der Grammy-Gewinnerin in Verbindung steht – ob aus ihrem eigenen Kleiderschrank oder dem einer ihrer Freundinnen –, ist dafür bekannt, im Handumdrehen ausverkauft zu sein. Also zuschlagen, solange es noch geht. Alle weiteren Infos rund um Taylor Swifts und Travis Kelces Hochzeit findet ihr in unserer laufenden Berichterstattung.

Dieser Artikel erschien bei den US-Kollegen in der Rubrik „RS Recommends“.