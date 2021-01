Das Video zum neuen Song „Shame Shame“ ist eines der düstersten, das die Foo Fighters je gemacht haben. Sänger Dave Grohl spielt darin mit zahlreichen Todessymbolen.

Die Foo Fighters veröffentlichen bekanntlich im Februar des kommenden Jahres ihre neue LP „Medicine at Midnight“ und könnten damit vielleicht auch schon die große Rock-Schubumkehr nach einer langen Corona-Pandemie einleiten, die hoffentlich dann dank Hilfe einer Impfung bald Geschichte ist. So weit ist es leider noch lange nicht – und die Sonnenseiten des Lebens untersuchen Dave Grohl und Co. auf der neuen Platte anscheinend auch nicht. Das deutete bereits die erste Single „Shame Shame“ an, die nun am Dienstag (10. November) auch ein ziemlich beunruhigendes Video spendiert bekam. Dave Grohl und ein nicht zu verscheuchender Albtraum Was ist darin zu…