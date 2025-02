Doku über Ozzy Osbournes Gesundheit und letztes Konzert in Arbeit

Paramount+ hat eine neue Dokumentation mit dem Titel „Ozzy Osbourne: No Escape From Now“ angekündigt. Der Film begleitet die Metal-Legende beim Kampf gegen gesundheitliche Rückschläge und soll auch das bevorstehende, finale Konzert des Musikers dokumentieren.

Die von der Familie Osbourne offiziell autorisierte Dokumentation befindet sich derzeit in Produktion und wird bis zum 5. Juli weitergedreht. An diesem Tag findet das „Back to the Beginning“-Konzert in Birmingham statt, das sowohl für Ozzy Osbourne als auch für seine Band Black Sabbath den endgültigen Abschied von der Bühne bedeutet. Die Premiere des Films ist für den Herbst auf Paramount+ geplant.

Laut offizieller Beschreibung wird „Ozzy Osbourne: No Escape From Now“ einen tiefgehenden Einblick in die persönlichen Herausforderungen des Rockstars geben. „Die letzten sechs Jahre waren die schlimmsten Zeiten, die ich je erlebt habe“, erklärte Ozzy Osbourne in einer Pressemitteilung. „Es gab Momente, in denen ich dachte, meine Zeit wäre abgelaufen. Aber Musik zu machen und zwei Alben aufzunehmen, hat mich gerettet. Ohne Musik wäre ich verrückt geworden.“

Ein Blick hinter die Fassade des „Prince of Darkness“

Besonders im Fokus steht der einschneidende Sturz von 2019, der Osbournes Gesundheitszustand noch einmal drastisch verschlechterte, sowie seine Parkinson-Diagnose. Der Film zeigt, wie ihn diese Rückschläge zwangen, sich seiner eigenen Sterblichkeit zu stellen und darüber nachzudenken, ob er jemals wieder auf einer Bühne stehen kann. Neben Ozzy werden auch seine Ehefrau und Managerin Sharon Osbourne sowie ihre Kinder Jack und Kelly zu Wort kommen. Darüber hinaus sind Auftritte von Black-Sabbath-Gitarrist Tony Iommi, Duff McKagan (Guns N’ Roses), Robert Trujillo (Metallica), Billy Idol, Maynard James Keenan (Tool), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Zakk Wylde, Billy Morrison und Produzent Andrew Watt enthalten. Regie führt die BAFTA-Preisträgerin Tania Alexander, die bereits seit 2022 an dem Projekt arbeitet. Erste Aufnahmen entstanden während der Studiosessions zu Osbournes letztem Album „Patient Number 9“.

Sharon Osbourne erklärt: „Dieser Film ist eine ehrliche Darstellung dessen, was Ozzy in den letzten Jahren durchgemacht hat. Er zeigt, wie schwer es für ihn war und welchen Mut er bewiesen hat, während er sich mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen, darunter Parkinson, auseinandersetzen musste. Es geht um die Realität seines Lebens heute. Wir haben mit einem Produktionsteam zusammengearbeitet, dem wir vertrauen, und ihnen die Freiheit gegeben, die Geschichte offen zu erzählen. Wir hoffen, dass dieser Film Menschen inspiriert, die ähnliche Herausforderungen bewältigen müssen.“