Wie angekündigt, veröffentlichen AC/DC ihren Backkatalog als goldene, limitierte Vinyl-Edition. Und wie am Mittwoch (13. März 2024) gemeldet wurde, werden diese Schallplatten nun auch in zwei stationären Pop-Up-Stores angeboten: bei Ludwig Beck in München sowie bei Dussmann in Berlin.

Jeder LP dieser Sonderedition liegt ein Print (30 Zentimeter mal 30 Zentimeter) mit neuem AC/DC-Jubiläums-Artwork bei. Bei Amazon gibt es diese goldenen LPs zusammen mit einem exklusiven Slipmat, und bei JPC und EMP gibt es die „Back In Black“ und „Highway To Hell“ in den Sonderfarben „Black & White Swirl“ und „Hellfire“.

Dazu gibt es in den Geschäften die Möglichkeit, limitiertes Merch in Form eines T-Shirt-Bundles zu erstehen – und ab mindestens drei gekauften LPs gibt es ein exklusives Tote-Bag mit dem AC/DC-50th-Anniversary-Logo dazu. Darüber hinaus steht in beiden Stores eine Photobooth, und man kann 2 Tickets (Golden Circle) für München und/oder Dresden gewinnen.

BACK IN BLACK – Mit „You Shook Me All Night Long“, „Shoot To Thrill“ und dem Titeltrack gilt es als das „meistverkaufte Studioalbum einer Band aller Zeiten“.

HIGHWAY TO HELL – 1980 veröffentlicht, war es das erste Hit-Album von AC/DC in den USA.

THE RAZORS EDGE – Enthält „Thunderstruck“, deren Video auf YouTube bereits über eine Milliarde Mal angesehen wurde.

POWERAGE – Das Album von 1976 enthält die Single „Rock And Roll Damnation“, den ersten europäischen Hit der Band.

FOR THOSE ABOUT TO ROCK (WE SALUTE YOU) – Das Cover zeigt eine „Zwölf-Pfund-Kanone“ aus dem 19. Jahrhundert. Die Band baut Kanonen auch heute noch mit ohrenbetäubendem Effekt in ihr Live-Set ein.

HIGH VOLTAGE – Das internationale Debüt der Band enthielt Stücke aus ihren ersten beiden australischen Alben.

DIRTY DEEDS DONE DIRT CHEAP – Zunächst fünf Jahre lang in den USA nicht erhältlich, stieg das Album schließlich bis auf Platz 3 der Billboard-Charts und verkaufte sich über 6.000.000 Mal.

WHO MADE WHO – AC/DC lieferten die Songs für den Soundtrack zu Stephen Kings Film „Maximum Overdrive“, der drei neue Tracks enthielt, darunter den Titeltrack.

LIVE – Das Doppel-Live-Album von 1991 wurde in Donnington Park und Birmingham in Großbritannien, Edmonton in Kanada und Moskau aufgenommen.

Jede der Vinyls enthält einen 12×12-Druck mit neuem Artwork.

AC/DC live

Schnell und gleichzeitig geduldig sein – das ist die Devise beim Ticket-Vorverkauf für AC/DC! Seit Freitagmittag (16.02.) um elf Uhr können sich Fans Karten für die bevorstehenden Deutschlandkonzerte sichern, doch so mancher ist sicher bereits frustriert, da viele Shows innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren. ROLLING STONE hat einige Tipps, wie der Kauf dennoch funktionieren kann.

Tickets für AC/DC live: Zahlungsmittel bereithalten

Wie schon bei vielen anderen gefragten Vorverkaufsterminen zeigt sich auch heute: Pünktlich zum Start landete man in der Warteschlange und war man schließlich an der Reihe, waren wohl schon die günstigsten oder besten Plätze weg – doch wie kann das sein? Der Andrang ist natürlich groß und zahlreiche Fans versuchen zeitgleich ihr Glück. Einige wenige können direkt Karten in den Warenkorb legen, die meisten sehen inzwischen keine Verfügbarkeiten mehr. Dennoch sollte man gerade jetzt, da die Konzerte noch nicht als ausverkauft gekennzeichnet sind, dran bleiben. Durch das kontinuierliche Refreshen der Webseite könnte es nämlich sein, dass doch wieder Tickets als verfügbar angezeigt werden. Das geschieht, wenn die Reservierung von Tickets ausläuft, weil sie nicht innerhalb der gegebenen Zeit bei Eventim gekauft worden sind.

Tipp: Checken Sie die Zusatzkonzerte für Hannover und Dresden – aktuell (Stand 13 Uhr) gibt es hierfür nicht einmal eine Warteschlange. Auch für Stuttgart waren gerade wieder Tickets erhältlich.

Geduld haben zahlt sich aus

Sobald wieder Kontingent freigegeben ist, kann man im Shop bis zu sechs Tickets auswählen. Es ist jedoch ratsam, beim Versuch, Karten in den Warenkorb zu legen, auch eine oder zwei Karten auszuwählen, da unter Umständen weniger Tickets verfügbar sind – später bietet sich möglicherweise erneut die Chance, weitere Karten zu kaufen.

Wer heute und in den kommenden Tagen nicht erfolgreich ist, muss die Hoffnung nicht aufgeben. Je näher der Termin rückt, desto wahrscheinlich ist es, dass aus produktionstechnischen Gründen weitere Karten freigegeben werden. Das liegt daran, dass erst später abschließend geklärt werden kann, welche Sitzplätze in Stadien noch freigegeben werden können. Denn jede Bühne und etwaige zusätzliche Aufbauten bieten andere Voraussetzungen und ermöglichen von den Rängen aus eine andere Sicht auf die Stage.

Vorsicht vor Drittanbietern – Kartenverkauf ist nicht autorisiert

Keine gute Idee ist es, Tickets bei Seiten wie Viagogo oder Kleinanzeigen zu kaufen. Nicht nur besteht hier eine hohe Betrugsgefahr, es kann auch sein, dass man mit den überteuerten Tickets gar nicht reingelassen wird. Sinnvoll ist es dagegen, bei anderen Vorverkaufsstellen, zum Beispiel regionalen Anbietern und der Venue selbst zu prüfen, ob es noch Tickets gibt. Denn nicht alle AC/DC-Tickets werden auch über Eventim verkauft.

AC/DC: Die Live-Termine im Überblick

17. Mai 2024: Gelsenkirchen – Veltins-Arena

21. Mai 2024: Gelsenkirchen – Veltins-Arena

9. Juni 2024: München – Olympiastadion

12. Juni 2024: München – Olympiastadion

16. Juni 2024: Dresden – Messe

13. Juli 2024: Hockenheim

17. Juli 2024: Stuttgart – Cannstatter Wasen

27. Juli 2024: Nürnberg – Zeppelinfeld

31. Juli 2024: Hannover – Messe

Zusatzshows:

19. Juni 2024 Dresden – Rinne

04. August 2024 Hannover – Messe